Währungen / AGX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AGX: Argan Inc
259.72 USD 19.71 (8.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGX hat sich für heute um 8.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.62 bis zu einem Hoch von 261.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Argan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGX News
- Argan-Aktie auf Rekordhoch: Kurs steigt auf 254,0 USD
- Argan stock hits all-time high at 254.0 USD
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Silver X Mining beschafft bis zu 21,5 Mio. C$ durch Privatplatzierungen/n
- Why Argan Stock Climbed Higher on Wednesday
- Argan erhöht Quartalsdividende um 33 % auf 0,50 US-Dollar je Aktie
- Argan raises quarterly dividend by 33% to $0.50 per share
- Argan: Recent Correction Is A Buying Opportunity (NYSE:AGX)
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Why Argan Stock Is Plummeting Today
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Argan Posts 91% Profit Jump in Fiscal Q2
- Argan’s Q2 2026 slides reveal record earnings, $2 billion backlog as electricity demand accelerates
- Argan, Inc. (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGX)
- Argan (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan Reports Record Backlog and Income
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Argan earnings beat by $0.86, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
Tagesspanne
240.62 261.99
Jahresspanne
98.76 261.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 240.01
- Eröffnung
- 242.00
- Bid
- 259.72
- Ask
- 260.02
- Tief
- 240.62
- Hoch
- 261.99
- Volumen
- 963
- Tagesänderung
- 8.21%
- Monatsänderung
- 18.05%
- 6-Monatsänderung
- 98.30%
- Jahresänderung
- 160.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K