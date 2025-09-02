KurseKategorien
AGX: Argan Inc

259.72 USD 19.71 (8.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGX hat sich für heute um 8.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.62 bis zu einem Hoch von 261.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Argan Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
240.62 261.99
Jahresspanne
98.76 261.99
Vorheriger Schlusskurs
240.01
Eröffnung
242.00
Bid
259.72
Ask
260.02
Tief
240.62
Hoch
261.99
Volumen
963
Tagesänderung
8.21%
Monatsänderung
18.05%
6-Monatsänderung
98.30%
Jahresänderung
160.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K