AGX: Argan Inc
259.72 USD 19.71 (8.21%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGXの今日の為替レートは、8.21%変化しました。日中、通貨は1あたり240.62の安値と261.99の高値で取引されました。
Argan Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
240.62 261.99
1年のレンジ
98.76 261.99
- 以前の終値
- 240.01
- 始値
- 242.00
- 買値
- 259.72
- 買値
- 260.02
- 安値
- 240.62
- 高値
- 261.99
- 出来高
- 963
- 1日の変化
- 8.21%
- 1ヶ月の変化
- 18.05%
- 6ヶ月の変化
- 98.30%
- 1年の変化
- 160.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K