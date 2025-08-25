Moedas / AGX
AGX: Argan Inc
242.51 USD 2.50 (1.04%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AGX para hoje mudou para 1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 240.62 e o mais alto foi 242.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Argan Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
240.62 242.90
Faixa anual
98.76 253.79
- Fechamento anterior
- 240.01
- Open
- 242.00
- Bid
- 242.51
- Ask
- 242.81
- Low
- 240.62
- High
- 242.90
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 1.04%
- Mudança mensal
- 10.23%
- Mudança de 6 meses
- 85.16%
- Mudança anual
- 143.29%
