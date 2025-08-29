Divisas / AGX
AGX: Argan Inc
240.01 USD 1.60 (0.67%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGX de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 235.60, mientras que el máximo ha alcanzado 242.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Argan Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AGX News
- Silver X Mining recauda hasta 21,5 millones de dólares canadienses en colocaciones privadas
- Why Argan Stock Climbed Higher on Wednesday
- Argan aumenta el dividendo trimestral un 33% a 0,50 dólares por acción
- Argan: Recent Correction Is A Buying Opportunity (NYSE:AGX)
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Why Argan Stock Is Plummeting Today
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Argan Posts 91% Profit Jump in Fiscal Q2
- Argan’s Q2 2026 slides reveal record earnings, $2 billion backlog as electricity demand accelerates
- Argan, Inc. (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AGX)
- Argan (AGX) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Argan Reports Record Backlog and Income
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Argan earnings beat by $0.86, revenue fell short of estimates
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Stock Market Week Ahead: A Payrolls Showdown, Plus Zscaler, Credo And Broadcom
- AI Data Center Play Catapults 66% Amid U.S. Onshoring Push, Massive Bull Cycle For Power Industry
Rango diario
235.60 242.69
Rango anual
98.76 253.79
- Cierres anteriores
- 238.41
- Open
- 238.00
- Bid
- 240.01
- Ask
- 240.31
- Low
- 235.60
- High
- 242.69
- Volumen
- 269
- Cambio diario
- 0.67%
- Cambio mensual
- 9.10%
- Cambio a 6 meses
- 83.26%
- Cambio anual
- 140.78%
