CotizacionesSecciones
Divisas / AGX
Volver a Acciones

AGX: Argan Inc

240.01 USD 1.60 (0.67%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AGX de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 235.60, mientras que el máximo ha alcanzado 242.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Argan Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGX News

Rango diario
235.60 242.69
Rango anual
98.76 253.79
Cierres anteriores
238.41
Open
238.00
Bid
240.01
Ask
240.31
Low
235.60
High
242.69
Volumen
269
Cambio diario
0.67%
Cambio mensual
9.10%
Cambio a 6 meses
83.26%
Cambio anual
140.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B