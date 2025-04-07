Dövizler / AGNCL
AGNCL: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/
25.20 USD 0.06 (0.24%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGNCL fiyatı bugün 0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.13 ve Yüksek fiyatı olarak 25.29 aralığında işlem gördü.
AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/ hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
25.13 25.29
Yıllık aralık
22.84 26.59
- Önceki kapanış
- 25.14
- Açılış
- 25.14
- Satış
- 25.20
- Alış
- 25.50
- Düşük
- 25.13
- Yüksek
- 25.29
- Hacim
- 20
- Günlük değişim
- 0.24%
- Aylık değişim
- 0.44%
- 6 aylık değişim
- -1.49%
- Yıllık değişim
- 1.69%
21 Eylül, Pazar