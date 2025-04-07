KurseKategorien
Währungen / AGNCL
Zurück zum Aktien

AGNCL: AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/

25.14 USD 0.02 (0.08%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGNCL hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.12 bis zu einem Hoch von 25.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die AGNC Investment Corp - Depositary Shares Each Representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AGNCL News

Tagesspanne
25.12 25.19
Jahresspanne
22.84 26.59
Vorheriger Schlusskurs
25.12
Eröffnung
25.14
Bid
25.14
Ask
25.44
Tief
25.12
Hoch
25.19
Volumen
63
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
0.20%
6-Monatsänderung
-1.72%
Jahresänderung
1.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K