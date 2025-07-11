Dövizler / AER
AER: AerCap Holdings N.V
120.23 USD 0.95 (0.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AER fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.69 ve Yüksek fiyatı olarak 121.31 aralığında işlem gördü.
AerCap Holdings N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
119.69 121.31
Yıllık aralık
85.57 125.45
- Önceki kapanış
- 121.18
- Açılış
- 121.16
- Satış
- 120.23
- Alış
- 120.53
- Düşük
- 119.69
- Yüksek
- 121.31
- Hacim
- 1.806 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -1.93%
- 6 aylık değişim
- 17.05%
- Yıllık değişim
- 26.96%
21 Eylül, Pazar