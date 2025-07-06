KurseKategorien
AER: AerCap Holdings N.V

121.18 USD 0.26 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AER hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.12 bis zu einem Hoch von 121.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die AerCap Holdings N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AER News

Tagesspanne
120.12 121.66
Jahresspanne
85.57 125.45
Vorheriger Schlusskurs
120.92
Eröffnung
121.09
Bid
121.18
Ask
121.48
Tief
120.12
Hoch
121.66
Volumen
1.990 K
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
-1.15%
6-Monatsänderung
17.97%
Jahresänderung
27.96%
