AER: AerCap Holdings N.V
121.18 USD 0.26 (0.22%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AER hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 120.12 bis zu einem Hoch von 121.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die AerCap Holdings N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
120.12 121.66
Jahresspanne
85.57 125.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 120.92
- Eröffnung
- 121.09
- Bid
- 121.18
- Ask
- 121.48
- Tief
- 120.12
- Hoch
- 121.66
- Volumen
- 1.990 K
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -1.15%
- 6-Monatsänderung
- 17.97%
- Jahresänderung
- 27.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K