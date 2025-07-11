CotationsSections
Devises / AER
AER: AerCap Holdings N.V

120.23 USD 0.95 (0.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AER a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.69 et à un maximum de 121.31.

Range quotidien
119.69 121.31
Range Annuel
85.57 125.45
Clôture Précédente
121.18
Ouverture
121.16
Bid
120.23
Ask
120.53
Plus Bas
119.69
Plus Haut
121.31
Volume
1.806 K
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
-1.93%
Changement à 6 Mois
17.05%
Changement Annuel
26.96%
20 septembre, samedi