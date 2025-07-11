Devises / AER
AER: AerCap Holdings N.V
120.23 USD 0.95 (0.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AER a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 119.69 et à un maximum de 121.31.
Suivez la dynamique AerCap Holdings N.V. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
119.69 121.31
Range Annuel
85.57 125.45
- Clôture Précédente
- 121.18
- Ouverture
- 121.16
- Bid
- 120.23
- Ask
- 120.53
- Plus Bas
- 119.69
- Plus Haut
- 121.31
- Volume
- 1.806 K
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- -1.93%
- Changement à 6 Mois
- 17.05%
- Changement Annuel
- 26.96%
20 septembre, samedi