通貨 / AER
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AER: AerCap Holdings N.V
121.18 USD 0.26 (0.22%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AERの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり120.12の安値と121.66の高値で取引されました。
AerCap Holdings N.Vダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AER News
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- AerCap Stock: No-Brainer Upside Gone, But Buy For The Long Term (NYSE:AER)
- AerCap、カリッタ・エアに初のボーイング777-300ERSF貨物機改造機を納入
- AerCap delivers first Boeing 777-300ERSF freighter conversions to Kalitta Air
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Air Lease Corporation: A Big $28.2 Billion Surprise, Selling Without A Premium (NYSE:AL)
- Aercap Holdings NV stock hits all-time high at 123.84 USD
- AerCap Holdings stock hits all-time high at 118.13 USD
- Earnings call transcript: AerCap Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- TD Cowen reiterates Buy rating on AerCap stock with $130 price target
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- AerCap (AER) Q2 Earnings Surpass Estimates
- AerCap Holdings NV earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Herc Holdings (HRI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Bristlemoon Global Fund Q2 2025 Report
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- AerCap delivers first of twenty Airbus A321LR aircraft to Etihad Airways
- Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) Q2 Earnings Top Estimates
- Earnings Preview: AerCap (AER) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Transportation Stocks Lagging Aercap (AER) This Year?
- Half-Year Portfolio Performance 2025
- AerCap: Trading At $116 With A Fully Adjusted Value Of $186 (NYSE:AER)
1日のレンジ
120.12 121.66
1年のレンジ
85.57 125.45
- 以前の終値
- 120.92
- 始値
- 121.09
- 買値
- 121.18
- 買値
- 121.48
- 安値
- 120.12
- 高値
- 121.66
- 出来高
- 1.990 K
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- -1.15%
- 6ヶ月の変化
- 17.97%
- 1年の変化
- 27.96%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B