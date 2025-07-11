Valute / AER
AER: AerCap Holdings N.V
120.23 USD 0.95 (0.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AER ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.69 e ad un massimo di 121.31.
Segui le dinamiche di AerCap Holdings N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
119.69 121.31
Intervallo Annuale
85.57 125.45
- Chiusura Precedente
- 121.18
- Apertura
- 121.16
- Bid
- 120.23
- Ask
- 120.53
- Minimo
- 119.69
- Massimo
- 121.31
- Volume
- 1.806 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -1.93%
- Variazione Semestrale
- 17.05%
- Variazione Annuale
- 26.96%
20 settembre, sabato