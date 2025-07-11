QuotazioniSezioni
Valute / AER
Tornare a Azioni

AER: AerCap Holdings N.V

120.23 USD 0.95 (0.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AER ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 119.69 e ad un massimo di 121.31.

Segui le dinamiche di AerCap Holdings N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AER News

Intervallo Giornaliero
119.69 121.31
Intervallo Annuale
85.57 125.45
Chiusura Precedente
121.18
Apertura
121.16
Bid
120.23
Ask
120.53
Minimo
119.69
Massimo
121.31
Volume
1.806 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
-1.93%
Variazione Semestrale
17.05%
Variazione Annuale
26.96%
20 settembre, sabato