AER: AerCap Holdings N.V
120.16 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AER за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.24, а максимальная — 120.39.
Следите за динамикой AerCap Holdings N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
119.24 120.39
Годовой диапазон
85.57 125.45
- Предыдущее закрытие
- 120.14
- Open
- 120.19
- Bid
- 120.16
- Ask
- 120.46
- Low
- 119.24
- High
- 120.39
- Объем
- 2.749 K
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- -1.98%
- 6-месячное изменение
- 16.98%
- Годовое изменение
- 26.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.