통화 / AER
AER: AerCap Holdings N.V
120.23 USD 0.95 (0.78%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AER 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 119.69이고 고가는 121.31이었습니다.
AerCap Holdings N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
119.69 121.31
년간 변동
85.57 125.45
- 이전 종가
- 121.18
- 시가
- 121.16
- Bid
- 120.23
- Ask
- 120.53
- 저가
- 119.69
- 고가
- 121.31
- 볼륨
- 1.806 K
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- -1.93%
- 6개월 변동
- 17.05%
- 년간 변동율
- 26.96%
