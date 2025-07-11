Divisas / AER
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AER: AerCap Holdings N.V
120.92 USD 0.76 (0.63%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AER de hoy ha cambiado un 0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 120.08, mientras que el máximo ha alcanzado 121.61.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AerCap Holdings N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AER News
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- AerCap Stock: No-Brainer Upside Gone, But Buy For The Long Term (NYSE:AER)
- AerCap entrega primeros Boeing 777-300ERSF convertidos a cargueros a Kalitta Air
- AerCap entrega los primeros cargueros Boeing 777-300ERSF convertidos a Kalitta Air
- AerCap delivers first Boeing 777-300ERSF freighter conversions to Kalitta Air
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Air Lease Corporation: A Big $28.2 Billion Surprise, Selling Without A Premium (NYSE:AL)
- Aercap Holdings NV stock hits all-time high at 123.84 USD
- AerCap Holdings stock hits all-time high at 118.13 USD
- Earnings call transcript: AerCap Q2 2025 sees mixed results, stock dips
- TD Cowen reiterates Buy rating on AerCap stock with $130 price target
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q2 2025 Commentary
- AerCap (AER) Q2 Earnings Surpass Estimates
- AerCap Holdings NV earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Franklin Mutual International Value Fund Q2 2025 Commentary
- Herc Holdings (HRI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Franklin Mutual Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Bristlemoon Global Fund Q2 2025 Report
- United Rentals Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
- AerCap delivers first of twenty Airbus A321LR aircraft to Etihad Airways
- Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) Q2 Earnings Top Estimates
- Earnings Preview: AerCap (AER) Q2 Earnings Expected to Decline
- Are Transportation Stocks Lagging Aercap (AER) This Year?
- Half-Year Portfolio Performance 2025
Rango diario
120.08 121.61
Rango anual
85.57 125.45
- Cierres anteriores
- 120.16
- Open
- 120.10
- Bid
- 120.92
- Ask
- 121.22
- Low
- 120.08
- High
- 121.61
- Volumen
- 1.296 K
- Cambio diario
- 0.63%
- Cambio mensual
- -1.36%
- Cambio a 6 meses
- 17.72%
- Cambio anual
- 27.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B