货币 / AER
AER: AerCap Holdings N.V
120.16 USD 0.02 (0.02%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AER汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点119.24和高点120.39进行交易。
关注AerCap Holdings N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AER新闻
日范围
119.24 120.39
年范围
85.57 125.45
- 前一天收盘价
- 120.14
- 开盘价
- 120.19
- 卖价
- 120.16
- 买价
- 120.46
- 最低价
- 119.24
- 最高价
- 120.39
- 交易量
- 2.749 K
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- -1.98%
- 6个月变化
- 16.98%
- 年变化
- 26.88%
