AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc

6.51 USD 0.01 (0.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AEF fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.48 ve Yüksek fiyatı olarak 6.55 aralığında işlem gördü.

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is AEF stock price today?

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc stock is priced at 6.51 today. It trades within 6.48 - 6.55, yesterday's close was 6.52, and trading volume reached 55. The live price chart of AEF shows these updates.

Does abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc stock pay dividends?

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc is currently valued at 6.51. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 20.78% and USD. View the chart live to track AEF movements.

How to buy AEF stock?

You can buy abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc shares at the current price of 6.51. Orders are usually placed near 6.51 or 6.81, while 55 and -0.46% show market activity. Follow AEF updates on the live chart today.

How to invest into AEF stock?

Investing in abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc involves considering the yearly range 4.43 - 6.60 and current price 6.51. Many compare 0.46% and 25.43% before placing orders at 6.51 or 6.81. Explore the AEF price chart live with daily changes.

What are Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. stock highest prices?

The highest price of Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. in the past year was 6.60. Within 4.43 - 6.60, the stock fluctuated notably, and comparing with 6.52 helps spot resistance levels. Track abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc performance using the live chart.

What are Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. stock lowest prices?

The lowest price of Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) over the year was 4.43. Comparing it with the current 6.51 and 4.43 - 6.60 shows potential long-term entry points. Watch AEF moves on the chart live for more details.

When did AEF stock split?

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 6.52, and 20.78% after corporate actions.

Günlük aralık
6.48 6.55
Yıllık aralık
4.43 6.60
Önceki kapanış
6.52
Açılış
6.54
Satış
6.51
Alış
6.81
Düşük
6.48
Yüksek
6.55
Hacim
55
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
0.46%
6 aylık değişim
25.43%
Yıllık değişim
20.78%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K