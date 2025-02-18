- Genel bakış
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
AEF fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.48 ve Yüksek fiyatı olarak 6.55 aralığında işlem gördü.
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AEF haberleri
Sıkça sorulan sorular
What is AEF stock price today?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc stock is priced at 6.51 today. It trades within 6.48 - 6.55, yesterday's close was 6.52, and trading volume reached 55. The live price chart of AEF shows these updates.
Does abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc stock pay dividends?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc is currently valued at 6.51. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 20.78% and USD. View the chart live to track AEF movements.
How to buy AEF stock?
You can buy abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc shares at the current price of 6.51. Orders are usually placed near 6.51 or 6.81, while 55 and -0.46% show market activity. Follow AEF updates on the live chart today.
How to invest into AEF stock?
Investing in abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc involves considering the yearly range 4.43 - 6.60 and current price 6.51. Many compare 0.46% and 25.43% before placing orders at 6.51 or 6.81. Explore the AEF price chart live with daily changes.
What are Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. stock highest prices?
The highest price of Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. in the past year was 6.60. Within 4.43 - 6.60, the stock fluctuated notably, and comparing with 6.52 helps spot resistance levels. Track abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc performance using the live chart.
What are Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. stock lowest prices?
The lowest price of Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) over the year was 4.43. Comparing it with the current 6.51 and 4.43 - 6.60 shows potential long-term entry points. Watch AEF moves on the chart live for more details.
When did AEF stock split?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 6.52, and 20.78% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 6.52
- Açılış
- 6.54
- Satış
- 6.51
- Alış
- 6.81
- Düşük
- 6.48
- Yüksek
- 6.55
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- -0.15%
- Aylık değişim
- 0.46%
- 6 aylık değişim
- 25.43%
- Yıllık değişim
- 20.78%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.2%
- Önceki
- 4.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 84 K
- Önceki
- 22 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 62.2%
- Önceki
- 62.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.4%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.9%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 98 K
- Önceki
- 38 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.8%
- Önceki
- 8.1%
- Açıklanan
- 54.2
- Beklenti
- 56.4
- Önceki
- 54.5
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.4
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 422
- Beklenti
- Önceki
- 424
- Açıklanan
- 549
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 266.7 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 103.0 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- -172.5 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 23.4 K