AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
Курс AEF за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.48, а максимальная — 6.55.
Следите за динамикой abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AEF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AEF сегодня?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) сегодня оценивается на уровне 6.51. Инструмент торгуется в пределах 6.48 - 6.55, вчерашнее закрытие составило 6.52, а торговый объем достиг 55. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 6.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.78% и USD. Отслеживайте движения AEF на графике в реальном времени.
Как купить акции AEF?
Вы можете купить акции abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) по текущей цене 6.51. Ордера обычно размещаются около 6.51 или 6.81, тогда как 55 и -0.46% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AEF?
Инвестирование в abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 4.43 - 6.60 и текущей цены 6.51. Многие сравнивают 0.46% и 25.43% перед размещением ордеров на 6.51 или 6.81. Изучайте ежедневные изменения цены AEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Самая высокая цена Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) за последний год составила 6.60. Акции заметно колебались в пределах 4.43 - 6.60, сравнение с 6.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Самая низкая цена Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) за год составила 4.43. Сравнение с текущими 6.51 и 4.43 - 6.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AEF?
В прошлом abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.52 и 20.78% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.52
- Open
- 6.54
- Bid
- 6.51
- Ask
- 6.81
- Low
- 6.48
- High
- 6.55
- Объем
- 55
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 25.43%
- Годовое изменение
- 20.78%