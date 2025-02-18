CotaçõesSeções
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc

6.51 USD 0.01 (0.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AEF para hoje mudou para -0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.48 e o mais alto foi 6.55.

Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AEF hoje?

Hoje abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) está avaliado em 6.51. O instrumento é negociado dentro de 6.48 - 6.55, o fechamento de ontem foi 6.52, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AEF em tempo real.

As ações de abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc está avaliado em 6.51. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.78% e USD. Monitore os movimentos de AEF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AEF?

Você pode comprar ações de abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) pelo preço atual 6.51. Ordens geralmente são executadas perto de 6.51 ou 6.81, enquanto 55 e -0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AEF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AEF?

Investir em abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc envolve considerar a faixa anual 4.43 - 6.60 e o preço atual 6.51. Muitos comparam 0.46% e 25.43% antes de enviar ordens em 6.51 ou 6.81. Estude as mudanças diárias de preço de AEF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?

O maior preço de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) no último ano foi 6.60. As ações oscilaram bastante dentro de 4.43 - 6.60, e a comparação com 6.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?

O menor preço de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) no ano foi 4.43. A comparação com o preço atual 6.51 e 4.43 - 6.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AEF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AEF?

No passado abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.52 e 20.78% após os eventos corporativos.

Faixa diária
6.48 6.55
Faixa anual
4.43 6.60
Fechamento anterior
6.52
Open
6.54
Bid
6.51
Ask
6.81
Low
6.48
High
6.55
Volume
55
Mudança diária
-0.15%
Mudança mensal
0.46%
Mudança de 6 meses
25.43%
Mudança anual
20.78%
04 outubro, sábado