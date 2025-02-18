- Aperçu
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
Le taux de change de AEF a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.54 et à un maximum de 6.55.
Suivez la dynamique abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AEF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AEF aujourd'hui ?
L'action abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc est cotée à 6.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.54 - 6.55, a clôturé hier à 6.52 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de AEF présente ces mises à jour.
L'action abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc est actuellement valorisé à 6.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AEF.
Comment acheter des actions AEF ?
Vous pouvez acheter des actions abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc au cours actuel de 6.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.55 ou de 6.85, le 2 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AEF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AEF ?
Investir dans abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.43 - 6.60 et le prix actuel 6.55. Beaucoup comparent 1.08% et 26.20% avant de passer des ordres à 6.55 ou 6.85. Consultez le graphique du cours de AEF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. l'année dernière était 6.60. Au cours de 4.43 - 6.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. ?
Le cours le plus bas de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) sur l'année a été 4.43. Sa comparaison avec 6.55 et 4.43 - 6.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AEF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AEF a-t-elle été divisée ?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.52 et 21.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.52
- Ouverture
- 6.54
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Plus Bas
- 6.54
- Plus Haut
- 6.55
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.46%
- Changement Mensuel
- 1.08%
- Changement à 6 Mois
- 26.20%
- Changement Annuel
- 21.52%
