AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc

6.55 USD 0.03 (0.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEF a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.54 et à un maximum de 6.55.

Suivez la dynamique abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AEF aujourd'hui ?

L'action abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc est cotée à 6.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.54 - 6.55, a clôturé hier à 6.52 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de AEF présente ces mises à jour.

L'action abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc est actuellement valorisé à 6.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 21.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AEF.

Comment acheter des actions AEF ?

Vous pouvez acheter des actions abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc au cours actuel de 6.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.55 ou de 6.85, le 2 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AEF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AEF ?

Investir dans abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.43 - 6.60 et le prix actuel 6.55. Beaucoup comparent 1.08% et 26.20% avant de passer des ordres à 6.55 ou 6.85. Consultez le graphique du cours de AEF en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. l'année dernière était 6.60. Au cours de 4.43 - 6.60, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. ?

Le cours le plus bas de Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) sur l'année a été 4.43. Sa comparaison avec 6.55 et 4.43 - 6.60 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AEF sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AEF a-t-elle été divisée ?

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.52 et 21.52% après les opérations sur titres.

Range quotidien
6.54 6.55
Range Annuel
4.43 6.60
Clôture Précédente
6.52
Ouverture
6.54
Bid
6.55
Ask
6.85
Plus Bas
6.54
Plus Haut
6.55
Volume
2
Changement quotidien
0.46%
Changement Mensuel
1.08%
Changement à 6 Mois
26.20%
Changement Annuel
21.52%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K