通貨 / AEF
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc

6.51 USD 0.01 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AEFの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり6.48の安値と6.55の高値で取引されました。

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AEF株の現在の価格は？

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株価は本日6.51です。6.48 - 6.55内で取引され、前日の終値は6.52、取引量は55に達しました。AEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株は配当を出しますか？

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの現在の価格は6.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.78%やUSDにも注目します。AEFの動きはライブチャートで確認できます。

AEF株を買う方法は？

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株は現在6.51で購入可能です。注文は通常6.51または6.81付近で行われ、55や-0.46%が市場の動きを示します。AEFの最新情報はライブチャートで確認できます。

AEF株に投資する方法は？

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incへの投資では、年間の値幅4.43 - 6.60と現在の6.51を考慮します。注文は多くの場合6.51や6.81で行われる前に、0.46%や25.43%と比較されます。AEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の株の最高値は？

Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の過去1年の最高値は6.60でした。4.43 - 6.60内で株価は大きく変動し、6.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の株の最低値は？

Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.(AEF)の年間最安値は4.43でした。現在の6.51や4.43 - 6.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AEFの動きはライブチャートで確認できます。

AEFの株式分割はいつ行われましたか？

abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.52、20.78%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.48 6.55
1年のレンジ
4.43 6.60
以前の終値
6.52
始値
6.54
買値
6.51
買値
6.81
安値
6.48
高値
6.55
出来高
55
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
0.46%
6ヶ月の変化
25.43%
1年の変化
20.78%
04 10月, 土曜日