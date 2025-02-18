- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
AEFの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり6.48の安値と6.55の高値で取引されました。
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEF News
- AEF: Name Change, Investment Policy Change, And Tender Offers (NYSE:AEF)
- FAX: Limited U.S. Dollar Exposure A Huge Plus (NYSE:FAX)
- The India Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Ultra Short Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn National Municipal Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- abrdn International Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn High Income Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Healthcare Opportunities Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Premier Properties Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Income Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Infrastructure Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Global Dynamic Dividend Fund Q1 2025 Commentary
- abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF Q1 2025 Commentary
- Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund Q1 2025 Commentary
- EMF: Don't Ignore The Risks Of This Fund's Chinese Exposure (NYSE:EMF)
よくあるご質問
AEF株の現在の価格は？
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株価は本日6.51です。6.48 - 6.55内で取引され、前日の終値は6.52、取引量は55に達しました。AEFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株は配当を出しますか？
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの現在の価格は6.51です。配当方針は会社によりますが、投資家は20.78%やUSDにも注目します。AEFの動きはライブチャートで確認できます。
AEF株を買う方法は？
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incの株は現在6.51で購入可能です。注文は通常6.51または6.81付近で行われ、55や-0.46%が市場の動きを示します。AEFの最新情報はライブチャートで確認できます。
AEF株に投資する方法は？
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incへの投資では、年間の値幅4.43 - 6.60と現在の6.51を考慮します。注文は多くの場合6.51や6.81で行われる前に、0.46%や25.43%と比較されます。AEFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の株の最高値は？
Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の過去1年の最高値は6.60でした。4.43 - 6.60内で株価は大きく変動し、6.52と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.の株の最低値は？
Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.(AEF)の年間最安値は4.43でした。現在の6.51や4.43 - 6.60と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AEFの動きはライブチャートで確認できます。
AEFの株式分割はいつ行われましたか？
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.52、20.78%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 6.52
- 始値
- 6.54
- 買値
- 6.51
- 買値
- 6.81
- 安値
- 6.48
- 高値
- 6.55
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.46%
- 6ヶ月の変化
- 25.43%
- 1年の変化
- 20.78%