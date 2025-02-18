- Übersicht
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
Der Wechselkurs von AEF hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.48 bis zu einem Hoch von 6.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AEF heute?
Die Aktie von abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) notiert heute bei 6.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.48 - 6.55 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.52 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von AEF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AEF Dividenden?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc wird derzeit mit 6.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.78% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AEF zu verfolgen.
Wie kaufe ich AEF-Aktien?
Sie können Aktien von abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc (AEF) zum aktuellen Kurs von 6.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.51 oder 6.81 platziert, während 55 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AEF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AEF-Aktien?
Bei einer Investition in abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc müssen die jährliche Spanne 4.43 - 6.60 und der aktuelle Kurs 6.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.46% und 25.43%, bevor sie Orders zu 6.51 oder 6.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AEF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Der höchste Kurs von Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) im vergangenen Jahr lag bei 6.60. Innerhalb von 4.43 - 6.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) im Laufe des Jahres betrug 4.43. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.51 und der Spanne 4.43 - 6.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AEF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AEF statt?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.52 und 20.78% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.52
- Eröffnung
- 6.54
- Bid
- 6.51
- Ask
- 6.81
- Tief
- 6.48
- Hoch
- 6.55
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 0.46%
- 6-Monatsänderung
- 25.43%
- Jahresänderung
- 20.78%