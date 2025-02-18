- Panoramica
AEF: abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc
Il tasso di cambio AEF ha avuto una variazione del 0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.54 e ad un massimo di 6.55.
Segui le dinamiche di abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AEF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AEF oggi?
Oggi le azioni abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc sono prezzate a 6.55. Viene scambiato all'interno di 6.54 - 6.55, la chiusura di ieri è stata 6.52 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AEF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc pagano dividendi?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc è attualmente valutato a 6.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 21.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AEF.
Come acquistare azioni AEF?
Puoi acquistare azioni abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc al prezzo attuale di 6.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.55 o 6.85, mentre 2 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AEF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AEF?
Investire in abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 4.43 - 6.60 e il prezzo attuale 6.55. Molti confrontano 1.08% e 26.20% prima di effettuare ordini su 6.55 o 6.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AEF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Il prezzo massimo di Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. nell'ultimo anno è stato 6.60. All'interno di 4.43 - 6.60, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.52 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc.?
Il prezzo più basso di Abrdn Emerging Markets Ex-China Fund, Inc. (AEF) nel corso dell'anno è stato 4.43. Confrontandolo con gli attuali 6.55 e 4.43 - 6.60 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AEF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AEF?
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.52 e 21.52%.
- Chiusura Precedente
- 6.52
- Apertura
- 6.54
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Minimo
- 6.54
- Massimo
- 6.55
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.46%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 26.20%
- Variazione Annuale
- 21.52%
