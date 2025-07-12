- Genel bakış
ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc
ADX fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.46 ve Yüksek fiyatı olarak 22.68 aralığında işlem gördü.
Adams Diversified Equity Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ADX haberleri
Sıkça sorulan sorular
ADX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Adams Diversified Equity Fund Inc hisse senedi 22.47 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 22.46 - 22.68 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 22.50 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 361 değerine ulaştı. ADX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Adams Diversified Equity Fund Inc hisse senedi temettü ödüyor mu?
Adams Diversified Equity Fund Inc hisse senedi şu anda 22.47 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.84% ve USD değerlerini izler. ADX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ADX hisse senedi nasıl alınır?
Adams Diversified Equity Fund Inc hisselerini şu anki 22.47 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 22.47 ve Ask 22.77 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 361 ve günlük değişim oranı -0.62% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ADX fiyat hareketlerini takip edin.
ADX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Adams Diversified Equity Fund Inc hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.50 - 22.68 ve mevcut fiyatı 22.47 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 22.47 veya Ask 22.77 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.90% ve 6 aylık değişim oranı 18.76% değerlerini karşılaştırır. ADX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. hisse senedi yıllık olarak 22.68 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.50 - 22.68). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 22.50 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Adams Diversified Equity Fund Inc performansını takip edin.
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.50 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 22.47 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.50 - 22.68 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ADX fiyat hareketlerini izleyin.
ADX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Adams Diversified Equity Fund Inc geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 22.50 ve yıllık değişim oranı 2.84% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 22.50
- Açılış
- 22.61
- Satış
- 22.47
- Alış
- 22.77
- Düşük
- 22.46
- Yüksek
- 22.68
- Hacim
- 361
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- 0.90%
- 6 aylık değişim
- 18.76%
- Yıllık değişim
- 2.84%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $33.988 B
- Önceki
- $-78.311 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $280.464 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- $358.775 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.576%
- Beklenti
- Önceki
- 3.485%
- Açıklanan
- $0.36 B
- Beklenti
- $11.24 B
- Önceki
- $18.05 B