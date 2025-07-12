报价部分
货币 / ADX
回到股票

ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADX汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点22.46和高点22.68进行交易。

关注Adams Diversified Equity Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

ADX股票今天的价格是多少？

Adams Diversified Equity Fund Inc股票今天的定价为22.47。它在22.46 - 22.68范围内交易，昨天的收盘价为22.50，交易量达到361。ADX的实时价格图表显示了这些更新。

Adams Diversified Equity Fund Inc股票是否支付股息？

Adams Diversified Equity Fund Inc目前的价值为22.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.84%和USD。实时查看图表以跟踪ADX走势。

如何购买ADX股票？

您可以以22.47的当前价格购买Adams Diversified Equity Fund Inc股票。订单通常设置在22.47或22.77附近，而361和-0.62%显示市场活动。立即关注ADX的实时图表更新。

如何投资ADX股票？

投资Adams Diversified Equity Fund Inc需要考虑年度范围16.50 - 22.68和当前价格22.47。许多人在以22.47或22.77下订单之前，会比较0.90%和。实时查看ADX价格图表，了解每日变化。

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.的最高价格是22.68。在16.50 - 22.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Adams Diversified Equity Fund Inc的绩效。

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.股票的最低价格是多少？

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.（ADX）的最低价格为16.50。将其与当前的22.47和16.50 - 22.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADX股票是什么时候拆分的？

Adams Diversified Equity Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.50和2.84%中可见。

日范围
22.46 22.68
年范围
16.50 22.68
前一天收盘价
22.50
开盘价
22.61
卖价
22.47
买价
22.77
最低价
22.46
最高价
22.68
交易量
361
日变化
-0.13%
月变化
0.90%
6个月变化
18.76%
年变化
2.84%
