CotizacionesSecciones
Divisas / ADX
Volver a Acciones

ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ADX de hoy ha cambiado un -0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.46, mientras que el máximo ha alcanzado 22.68.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Adams Diversified Equity Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADX News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ADX hoy?

Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) se evalúa hoy en 22.47. El instrumento se negocia dentro de 22.46 - 22.68; el cierre de ayer ha sido 22.50 y el volumen comercial ha alcanzado 361. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ADX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Adams Diversified Equity Fund Inc?

Adams Diversified Equity Fund Inc se evalúa actualmente en 22.47. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.84% y USD. Monitoree los movimientos de ADX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ADX?

Puede comprar acciones de Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) al precio actual de 22.47. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 22.47 o 22.77, mientras que 361 y -0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ADX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ADX?

Invertir en Adams Diversified Equity Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 16.50 - 22.68 y el precio actual 22.47. Muchos comparan 0.90% y 18.76% antes de colocar órdenes en 22.47 o 22.77. Estudie los cambios diarios de precios de ADX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

El precio más alto de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) en el último año ha sido 22.68. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.50 - 22.68, una comparación con 22.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Adams Diversified Equity Fund Inc en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

El precio más bajo de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) para el año ha sido 16.50. La comparación con los actuales 22.47 y 16.50 - 22.68 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ADX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ADX?

En el pasado, Adams Diversified Equity Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 22.50 y 2.84% después de las acciones corporativas.

Rango diario
22.46 22.68
Rango anual
16.50 22.68
Cierres anteriores
22.50
Open
22.61
Bid
22.47
Ask
22.77
Low
22.46
High
22.68
Volumen
361
Cambio diario
-0.13%
Cambio mensual
0.90%
Cambio a 6 meses
18.76%
Cambio anual
2.84%
08 octubre, miércoles
13:30
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
Pronós.
3.334 M
Prev.
1.792 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
Pronós.
-0.205 M
Prev.
-0.271 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
4.033%
18:00
USD
Minutas del CFMA
Act.
Pronós.
Prev.
21:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.