ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADX hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.46 bis zu einem Hoch von 22.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adams Diversified Equity Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

ADX News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ADX heute?

Die Aktie von Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) notiert heute bei 22.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.46 - 22.68 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.50 und das Handelsvolumen erreichte 361. Das Live-Chart von ADX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ADX Dividenden?

Adams Diversified Equity Fund Inc wird derzeit mit 22.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADX zu verfolgen.

Wie kaufe ich ADX-Aktien?

Sie können Aktien von Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) zum aktuellen Kurs von 22.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.47 oder 22.77 platziert, während 361 und -0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ADX-Aktien?

Bei einer Investition in Adams Diversified Equity Fund Inc müssen die jährliche Spanne 16.50 - 22.68 und der aktuelle Kurs 22.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.90% und 18.76%, bevor sie Orders zu 22.47 oder 22.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

Der höchste Kurs von ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) im vergangenen Jahr lag bei 22.68. Innerhalb von 16.50 - 22.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Adams Diversified Equity Fund Inc mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

Der niedrigste Kurs von ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) im Laufe des Jahres betrug 16.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.47 und der Spanne 16.50 - 22.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ADX statt?

Adams Diversified Equity Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.50 und 2.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.46 22.68
Jahresspanne
16.50 22.68
Vorheriger Schlusskurs
22.50
Eröffnung
22.61
Bid
22.47
Ask
22.77
Tief
22.46
Hoch
22.68
Volumen
361
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
0.90%
6-Monatsänderung
18.76%
Jahresänderung
2.84%
