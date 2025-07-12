CotaçõesSeções
Moedas / ADX
Voltar para Ações

ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ADX para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.46 e o mais alto foi 22.68.

Veja a dinâmica do par de moedas Adams Diversified Equity Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADX Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ADX hoje?

Hoje Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) está avaliado em 22.47. O instrumento é negociado dentro de 22.46 - 22.68, o fechamento de ontem foi 22.50, e o volume de negociação atingiu 361. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADX em tempo real.

As ações de Adams Diversified Equity Fund Inc pagam dividendos?

Atualmente Adams Diversified Equity Fund Inc está avaliado em 22.47. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.84% e USD. Monitore os movimentos de ADX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ADX?

Você pode comprar ações de Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) pelo preço atual 22.47. Ordens geralmente são executadas perto de 22.47 ou 22.77, enquanto 361 e -0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ADX?

Investir em Adams Diversified Equity Fund Inc envolve considerar a faixa anual 16.50 - 22.68 e o preço atual 22.47. Muitos comparam 0.90% e 18.76% antes de enviar ordens em 22.47 ou 22.77. Estude as mudanças diárias de preço de ADX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

O maior preço de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) no último ano foi 22.68. As ações oscilaram bastante dentro de 16.50 - 22.68, e a comparação com 22.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Adams Diversified Equity Fund Inc no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

O menor preço de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) no ano foi 16.50. A comparação com o preço atual 22.47 e 16.50 - 22.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADX?

No passado Adams Diversified Equity Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.50 e 2.84% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.46 22.68
Faixa anual
16.50 22.68
Fechamento anterior
22.50
Open
22.61
Bid
22.47
Ask
22.77
Low
22.46
High
22.68
Volume
361
Mudança diária
-0.13%
Mudança mensal
0.90%
Mudança de 6 meses
18.76%
Mudança anual
2.84%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
3.576%
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
$​0.36 bilh
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​18.05 bilh