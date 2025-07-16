- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc
ADXの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.46の安値と22.68の高値で取引されました。
Adams Diversified Equity Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADX News
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- Adams Diversified Equity stock hits 52-week high at 22.63 USD
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- ADX Vs. SPYI: Which High Yield Fund Is The Better Buy? It Depends
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Earn Over $8,000 Annually From A $100,000 Investment
- Can You Retire On $500,000?
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- Big Discounts, Bigger Income
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- SCHD + ADX: Growth, Value, And Income Without Compromise (NYSEARCA:SCHD)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- ADX: Discount Narrows Further, Likely Limiting Outsized Gains Moving Forward
- Only Portfolio You May Ever Need To Pay Your Bills: 6% Income Yield
- Reversal In Progress? Avalanche Double Bottom Eyes Next Fib Resistance Zone
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- 5 Best CEFs This Month For Yields Upto 13% (July 2025)
- 3-Bucket System For $5,000 Monthly Income, For Early Retirees
- How To Build A $150,000 Portfolio For High Income Before Fed Rate Cuts (SP500)
- Avalanche Bulls Eye Breakout, But Mid-Term Caution Clouds The View
- ADX: Solid Equity CEF But Expensive (Rating Downgrade) (NYSE:ADX)
- ADX Looks Like A Dream, Until The Cycle Turns (NYSE:ADX)
よくあるご質問
ADX株の現在の価格は？
Adams Diversified Equity Fund Incの株価は本日22.47です。22.46 - 22.68内で取引され、前日の終値は22.50、取引量は361に達しました。ADXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Adams Diversified Equity Fund Incの株は配当を出しますか？
Adams Diversified Equity Fund Incの現在の価格は22.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.84%やUSDにも注目します。ADXの動きはライブチャートで確認できます。
ADX株を買う方法は？
Adams Diversified Equity Fund Incの株は現在22.47で購入可能です。注文は通常22.47または22.77付近で行われ、361や-0.62%が市場の動きを示します。ADXの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADX株に投資する方法は？
Adams Diversified Equity Fund Incへの投資では、年間の値幅16.50 - 22.68と現在の22.47を考慮します。注文は多くの場合22.47や22.77で行われる前に、0.90%や18.76%と比較されます。ADXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の株の最高値は？
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の過去1年の最高値は22.68でした。16.50 - 22.68内で株価は大きく変動し、22.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Adams Diversified Equity Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の株の最低値は？
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.(ADX)の年間最安値は16.50でした。現在の22.47や16.50 - 22.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADXの動きはライブチャートで確認できます。
ADXの株式分割はいつ行われましたか？
Adams Diversified Equity Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.50、2.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.50
- 始値
- 22.61
- 買値
- 22.47
- 買値
- 22.77
- 安値
- 22.46
- 高値
- 22.68
- 出来高
- 361
- 1日の変化
- -0.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.90%
- 6ヶ月の変化
- 18.76%
- 1年の変化
- 2.84%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前