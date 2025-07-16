クォートセクション
通貨 / ADX
ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADXの今日の為替レートは、-0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.46の安値と22.68の高値で取引されました。

Adams Diversified Equity Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ADX株の現在の価格は？

Adams Diversified Equity Fund Incの株価は本日22.47です。22.46 - 22.68内で取引され、前日の終値は22.50、取引量は361に達しました。ADXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Adams Diversified Equity Fund Incの株は配当を出しますか？

Adams Diversified Equity Fund Incの現在の価格は22.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.84%やUSDにも注目します。ADXの動きはライブチャートで確認できます。

ADX株を買う方法は？

Adams Diversified Equity Fund Incの株は現在22.47で購入可能です。注文は通常22.47または22.77付近で行われ、361や-0.62%が市場の動きを示します。ADXの最新情報はライブチャートで確認できます。

ADX株に投資する方法は？

Adams Diversified Equity Fund Incへの投資では、年間の値幅16.50 - 22.68と現在の22.47を考慮します。注文は多くの場合22.47や22.77で行われる前に、0.90%や18.76%と比較されます。ADXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の株の最高値は？

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の過去1年の最高値は22.68でした。16.50 - 22.68内で株価は大きく変動し、22.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Adams Diversified Equity Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.の株の最低値は？

ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.(ADX)の年間最安値は16.50でした。現在の22.47や16.50 - 22.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADXの動きはライブチャートで確認できます。

ADXの株式分割はいつ行われましたか？

Adams Diversified Equity Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.50、2.84%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.46 22.68
1年のレンジ
16.50 22.68
以前の終値
22.50
始値
22.61
買値
22.47
買値
22.77
安値
22.46
高値
22.68
出来高
361
1日の変化
-0.13%
1ヶ月の変化
0.90%
6ヶ月の変化
18.76%
1年の変化
2.84%
