ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.49 USD 0.01 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ADX a changé de -0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.49 et à un maximum de 22.68.

Suivez la dynamique Adams Diversified Equity Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ADX aujourd'hui ?

L'action Adams Diversified Equity Fund Inc est cotée à 22.49 aujourd'hui. Elle se négocie dans 22.49 - 22.68, a clôturé hier à 22.50 et son volume d'échange a atteint 289. Le graphique en temps réel du cours de ADX présente ces mises à jour.

L'action Adams Diversified Equity Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?

Adams Diversified Equity Fund Inc est actuellement valorisé à 22.49. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADX.

Comment acheter des actions ADX ?

Vous pouvez acheter des actions Adams Diversified Equity Fund Inc au cours actuel de 22.49. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.49 ou de 22.79, le 289 et le -0.53% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ADX ?

Investir dans Adams Diversified Equity Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.50 - 22.68 et le prix actuel 22.49. Beaucoup comparent 0.99% et 18.87% avant de passer des ordres à 22.49 ou 22.79. Consultez le graphique du cours de ADX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. ?

Le cours le plus élevé de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. l'année dernière était 22.68. Au cours de 16.50 - 22.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Adams Diversified Equity Fund Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. ?

Le cours le plus bas de ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) sur l'année a été 16.50. Sa comparaison avec 22.49 et 16.50 - 22.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ADX a-t-elle été divisée ?

Adams Diversified Equity Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.50 et 2.93% après les opérations sur titres.

Range quotidien
22.49 22.68
Range Annuel
16.50 22.68
Clôture Précédente
22.50
Ouverture
22.61
Bid
22.49
Ask
22.79
Plus Bas
22.49
Plus Haut
22.68
Volume
289
Changement quotidien
-0.04%
Changement Mensuel
0.99%
Changement à 6 Mois
18.87%
Changement Annuel
2.93%
07 octobre, mardi
12:30
USD
Balance Commerciale
Act
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Exportations
Act
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importations
Act
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Perspectives énergétiques à court terme de l’EIE
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 3 ans
Act
3.576%
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Crédit à la consommation de la Réserve Fédérale m/m
Act
$​0.36 B
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​18.05 B