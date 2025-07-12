КотировкиРазделы
Валюты / ADX
Назад в Рынок акций США

ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc

22.47 USD 0.03 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADX за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.68.

Следите за динамикой Adams Diversified Equity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ADX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ADX сегодня?

Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) сегодня оценивается на уровне 22.47. Инструмент торгуется в пределах 22.46 - 22.68, вчерашнее закрытие составило 22.50, а торговый объем достиг 361. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Adams Diversified Equity Fund Inc?

Adams Diversified Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 22.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения ADX на графике в реальном времени.

Как купить акции ADX?

Вы можете купить акции Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) по текущей цене 22.47. Ордера обычно размещаются около 22.47 или 22.77, тогда как 361 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ADX?

Инвестирование в Adams Diversified Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 16.50 - 22.68 и текущей цены 22.47. Многие сравнивают 0.90% и 18.76% перед размещением ордеров на 22.47 или 22.77. Изучайте ежедневные изменения цены ADX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

Самая высокая цена ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) за последний год составила 22.68. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 22.68, сравнение с 22.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adams Diversified Equity Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?

Самая низкая цена ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 22.47 и 16.50 - 22.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ADX?

В прошлом Adams Diversified Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.50 и 2.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.46 22.68
Годовой диапазон
16.50 22.68
Предыдущее закрытие
22.50
Open
22.61
Bid
22.47
Ask
22.77
Low
22.46
High
22.68
Объем
361
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
18.76%
Годовое изменение
2.84%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
3.576%
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
$​0.36 млрд
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​18.05 млрд