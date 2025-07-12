- Обзор рынка
ADX: Adams Diversified Equity Fund Inc
Курс ADX за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.46, а максимальная — 22.68.
Следите за динамикой Adams Diversified Equity Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADX сегодня?
Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) сегодня оценивается на уровне 22.47. Инструмент торгуется в пределах 22.46 - 22.68, вчерашнее закрытие составило 22.50, а торговый объем достиг 361. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Adams Diversified Equity Fund Inc?
Adams Diversified Equity Fund Inc в настоящее время оценивается в 22.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.84% и USD. Отслеживайте движения ADX на графике в реальном времени.
Как купить акции ADX?
Вы можете купить акции Adams Diversified Equity Fund Inc (ADX) по текущей цене 22.47. Ордера обычно размещаются около 22.47 или 22.77, тогда как 361 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADX?
Инвестирование в Adams Diversified Equity Fund Inc предполагает учет годового диапазона 16.50 - 22.68 и текущей цены 22.47. Многие сравнивают 0.90% и 18.76% перед размещением ордеров на 22.47 или 22.77. Изучайте ежедневные изменения цены ADX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?
Самая высокая цена ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) за последний год составила 22.68. Акции заметно колебались в пределах 16.50 - 22.68, сравнение с 22.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Adams Diversified Equity Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC.?
Самая низкая цена ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. (ADX) за год составила 16.50. Сравнение с текущими 22.47 и 16.50 - 22.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADX?
В прошлом Adams Diversified Equity Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.50 и 2.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.50
- Open
- 22.61
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- Low
- 22.46
- High
- 22.68
- Объем
- 361
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 0.90%
- 6-месячное изменение
- 18.76%
- Годовое изменение
- 2.84%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд