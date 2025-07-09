FiyatlarBölümler
Dövizler / ACLS
Geri dön - Hisse senetleri

ACLS: Axcelis Technologies Inc

95.65 USD 1.01 (1.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACLS fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.54 ve Yüksek fiyatı olarak 96.64 aralığında işlem gördü.

Axcelis Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACLS haberleri

Günlük aralık
94.54 96.64
Yıllık aralık
40.40 107.23
Önceki kapanış
96.66
Açılış
96.64
Satış
95.65
Alış
95.95
Düşük
94.54
Yüksek
96.64
Hacim
1.761 K
Günlük değişim
-1.04%
Aylık değişim
23.71%
6 aylık değişim
93.70%
Yıllık değişim
-8.90%
21 Eylül, Pazar