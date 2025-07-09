Dövizler / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
95.65 USD 1.01 (1.04%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACLS fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.54 ve Yüksek fiyatı olarak 96.64 aralığında işlem gördü.
Axcelis Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ACLS haberleri
Günlük aralık
94.54 96.64
Yıllık aralık
40.40 107.23
- Önceki kapanış
- 96.66
- Açılış
- 96.64
- Satış
- 95.65
- Alış
- 95.95
- Düşük
- 94.54
- Yüksek
- 96.64
- Hacim
- 1.761 K
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- 23.71%
- 6 aylık değişim
- 93.70%
- Yıllık değişim
- -8.90%
21 Eylül, Pazar