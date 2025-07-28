통화 / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
95.65 USD 1.01 (1.04%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACLS 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.54이고 고가는 96.64이었습니다.
Axcelis Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
94.54 96.64
년간 변동
40.40 107.23
- 이전 종가
- 96.66
- 시가
- 96.64
- Bid
- 95.65
- Ask
- 95.95
- 저가
- 94.54
- 고가
- 96.64
- 볼륨
- 1.761 K
- 일일 변동
- -1.04%
- 월 변동
- 23.71%
- 6개월 변동
- 93.70%
- 년간 변동율
- -8.90%
