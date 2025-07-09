クォートセクション
ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc

96.66 USD 5.56 (6.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACLSの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり93.47の安値と97.14の高値で取引されました。

Axcelis Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
93.47 97.14
1年のレンジ
40.40 107.23
以前の終値
91.10
始値
94.24
買値
96.66
買値
96.96
安値
93.47
高値
97.14
出来高
1.772 K
1日の変化
6.10%
1ヶ月の変化
25.01%
6ヶ月の変化
95.75%
1年の変化
-7.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K