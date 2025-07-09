通貨 / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
96.66 USD 5.56 (6.10%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACLSの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり93.47の安値と97.14の高値で取引されました。
Axcelis Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ACLS News
1日のレンジ
93.47 97.14
1年のレンジ
40.40 107.23
- 以前の終値
- 91.10
- 始値
- 94.24
- 買値
- 96.66
- 買値
- 96.96
- 安値
- 93.47
- 高値
- 97.14
- 出来高
- 1.772 K
- 1日の変化
- 6.10%
- 1ヶ月の変化
- 25.01%
- 6ヶ月の変化
- 95.75%
- 1年の変化
- -7.94%
