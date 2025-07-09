Divisas / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
91.10 USD 1.29 (1.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACLS de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.49, mientras que el máximo ha alcanzado 93.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Axcelis Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
88.49 93.00
Rango anual
40.40 107.23
- Cierres anteriores
- 89.81
- Open
- 89.52
- Bid
- 91.10
- Ask
- 91.40
- Low
- 88.49
- High
- 93.00
- Volumen
- 1.611 K
- Cambio diario
- 1.44%
- Cambio mensual
- 17.82%
- Cambio a 6 meses
- 84.49%
- Cambio anual
- -13.24%
