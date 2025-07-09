CotizacionesSecciones
ACLS: Axcelis Technologies Inc

91.10 USD 1.29 (1.44%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ACLS de hoy ha cambiado un 1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.49, mientras que el máximo ha alcanzado 93.00.

ACLS News

Rango diario
88.49 93.00
Rango anual
40.40 107.23
Cierres anteriores
89.81
Open
89.52
Bid
91.10
Ask
91.40
Low
88.49
High
93.00
Volumen
1.611 K
Cambio diario
1.44%
Cambio mensual
17.82%
Cambio a 6 meses
84.49%
Cambio anual
-13.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B