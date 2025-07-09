货币 / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
90.80 USD 0.99 (1.10%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACLS汇率已更改1.10%。当日，交易品种以低点88.49和高点90.91进行交易。
关注Axcelis Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ACLS新闻
- Axcelis Technologies (ACLS) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Kanzhun (BZ) This Year?
- Axcelis Technologies在InvestingPro 5月公允价值信号后飙升64%
- Axcelis Technologies soars 64% following InvestingPro’s May Fair Value signal
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACLS, GE Partner to Advance High Voltage Silicon Carbide Power Devices
- What's Going On With GE Aerospace Stock Thursday? - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), GE Aerospace (NYSE:GE), Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS)
- Axcelis and GE Aerospace partner on high-voltage power device development
- QUBT Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Earnings Estimates Moving Higher for Axcelis (ACLS): Time to Buy?
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Allegro MicroSystems (ALGM) This Year?
- Axcelis (ACLS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- IonQ's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Down, Revenues Surge Y/Y
- Axcelis Technologies price target raised to $90 from $75 at DA Davidson
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Axcelis Q2 2025 slides: Margins improve despite revenue decline, shares surge
- Axcelis Technologies gains as Q2 earnings smash estimates
- Axcelis Technologies (ACLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Axcelis earnings beat by $0.42, revenue topped estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- America vs. China – The AI Race Is On, And Trump Has a Plan
- China’s Shrinking Workforce = Your Biggest AI Opportunity Yet
日范围
88.49 90.91
年范围
40.40 107.23
- 前一天收盘价
- 89.81
- 开盘价
- 89.52
- 卖价
- 90.80
- 买价
- 91.10
- 最低价
- 88.49
- 最高价
- 90.91
- 交易量
- 375
- 日变化
- 1.10%
- 月变化
- 17.43%
- 6个月变化
- 83.88%
- 年变化
- -13.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值