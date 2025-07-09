Валюты / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
89.81 USD 2.51 (2.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACLS за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.70, а максимальная — 90.15.
Следите за динамикой Axcelis Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACLS
- Axcelis Technologies (ACLS) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Kanzhun (BZ) This Year?
- Axcelis Technologies взлетает на 64% после сигнала Справедливой стоимости от InvestingPro в мае
- Axcelis Technologies soars 64% following InvestingPro’s May Fair Value signal
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACLS, GE Partner to Advance High Voltage Silicon Carbide Power Devices
- What's Going On With GE Aerospace Stock Thursday? - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), GE Aerospace (NYSE:GE), Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS)
- Axcelis and GE Aerospace partner on high-voltage power device development
- QUBT Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Earnings Estimates Moving Higher for Axcelis (ACLS): Time to Buy?
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Allegro MicroSystems (ALGM) This Year?
- Axcelis (ACLS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- IonQ's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Down, Revenues Surge Y/Y
- Axcelis Technologies price target raised to $90 from $75 at DA Davidson
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Axcelis Q2 2025 slides: Margins improve despite revenue decline, shares surge
- Axcelis Technologies gains as Q2 earnings smash estimates
- Axcelis Technologies (ACLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Axcelis earnings beat by $0.42, revenue topped estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- America vs. China – The AI Race Is On, And Trump Has a Plan
- China’s Shrinking Workforce = Your Biggest AI Opportunity Yet
Дневной диапазон
87.70 90.15
Годовой диапазон
40.40 107.23
- Предыдущее закрытие
- 87.30
- Open
- 87.71
- Bid
- 89.81
- Ask
- 90.11
- Low
- 87.70
- High
- 90.15
- Объем
- 1.868 K
- Дневное изменение
- 2.88%
- Месячное изменение
- 16.15%
- 6-месячное изменение
- 81.88%
- Годовое изменение
- -14.47%
