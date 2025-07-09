КотировкиРазделы
ACLS: Axcelis Technologies Inc

89.81 USD 2.51 (2.88%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACLS за сегодня изменился на 2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.70, а максимальная — 90.15.

Следите за динамикой Axcelis Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
87.70 90.15
Годовой диапазон
40.40 107.23
Предыдущее закрытие
87.30
Open
87.71
Bid
89.81
Ask
90.11
Low
87.70
High
90.15
Объем
1.868 K
Дневное изменение
2.88%
Месячное изменение
16.15%
6-месячное изменение
81.88%
Годовое изменение
-14.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.