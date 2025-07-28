Valute / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
95.65 USD 1.01 (1.04%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACLS ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.54 e ad un massimo di 96.64.
Segui le dinamiche di Axcelis Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
94.54 96.64
Intervallo Annuale
40.40 107.23
- Chiusura Precedente
- 96.66
- Apertura
- 96.64
- Bid
- 95.65
- Ask
- 95.95
- Minimo
- 94.54
- Massimo
- 96.64
- Volume
- 1.761 K
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 23.71%
- Variazione Semestrale
- 93.70%
- Variazione Annuale
- -8.90%
20 settembre, sabato