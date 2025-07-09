Devises / ACLS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ACLS: Axcelis Technologies Inc
95.65 USD 1.01 (1.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ACLS a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.54 et à un maximum de 96.64.
Suivez la dynamique Axcelis Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACLS Nouvelles
- Axcelis Technologies (ACLS) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Kanzhun (BZ) This Year?
- Axcelis Technologies s’envole de 64% suite au signal de Juste Valeur d’InvestingPro en mai
- Axcelis Technologies soars 64% following InvestingPro’s May Fair Value signal
- Is Axcelis Technologies (ACLS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- ACM Research: Discounted Key Enabler Of China's Accelerating Semiconductor Push (ACMR)
- ACLS, GE Partner to Advance High Voltage Silicon Carbide Power Devices
- What's Going On With GE Aerospace Stock Thursday? - Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS), GE Aerospace (NYSE:GE), Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS)
- Axcelis and GE Aerospace partner on high-voltage power device development
- QUBT Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Earnings Estimates Moving Higher for Axcelis (ACLS): Time to Buy?
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Allegro MicroSystems (ALGM) This Year?
- Axcelis (ACLS) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- IonQ's Q2 Earnings Miss Estimates, Stock Down, Revenues Surge Y/Y
- Axcelis Technologies price target raised to $90 from $75 at DA Davidson
- Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Axcelis Q2 2025 slides: Margins improve despite revenue decline, shares surge
- Axcelis Technologies gains as Q2 earnings smash estimates
- Axcelis Technologies (ACLS) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Axcelis earnings beat by $0.42, revenue topped estimates
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Axcelis Technologies (ACLS) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- America vs. China – The AI Race Is On, And Trump Has a Plan
- China’s Shrinking Workforce = Your Biggest AI Opportunity Yet
Range quotidien
94.54 96.64
Range Annuel
40.40 107.23
- Clôture Précédente
- 96.66
- Ouverture
- 96.64
- Bid
- 95.65
- Ask
- 95.95
- Plus Bas
- 94.54
- Plus Haut
- 96.64
- Volume
- 1.761 K
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- 23.71%
- Changement à 6 Mois
- 93.70%
- Changement Annuel
- -8.90%
20 septembre, samedi