ACLS: Axcelis Technologies Inc

95.65 USD 1.01 (1.04%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACLS a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.54 et à un maximum de 96.64.

Suivez la dynamique Axcelis Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
94.54 96.64
Range Annuel
40.40 107.23
Clôture Précédente
96.66
Ouverture
96.64
Bid
95.65
Ask
95.95
Plus Bas
94.54
Plus Haut
96.64
Volume
1.761 K
Changement quotidien
-1.04%
Changement Mensuel
23.71%
Changement à 6 Mois
93.70%
Changement Annuel
-8.90%
20 septembre, samedi