ACLS: Axcelis Technologies Inc

96.66 USD 5.56 (6.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACLS hat sich für heute um 6.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.47 bis zu einem Hoch von 97.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Axcelis Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.47 97.14
Jahresspanne
40.40 107.23
Vorheriger Schlusskurs
91.10
Eröffnung
94.24
Bid
96.66
Ask
96.96
Tief
93.47
Hoch
97.14
Volumen
1.772 K
Tagesänderung
6.10%
Monatsänderung
25.01%
6-Monatsänderung
95.75%
Jahresänderung
-7.94%
