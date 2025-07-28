Währungen / ACLS
ACLS: Axcelis Technologies Inc
96.66 USD 5.56 (6.10%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACLS hat sich für heute um 6.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.47 bis zu einem Hoch von 97.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axcelis Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
93.47 97.14
Jahresspanne
40.40 107.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.10
- Eröffnung
- 94.24
- Bid
- 96.66
- Ask
- 96.96
- Tief
- 93.47
- Hoch
- 97.14
- Volumen
- 1.772 K
- Tagesänderung
- 6.10%
- Monatsänderung
- 25.01%
- 6-Monatsänderung
- 95.75%
- Jahresänderung
- -7.94%
