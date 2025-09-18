Dövizler / XAUCHF
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2930.77 CHF 43.55 (1.51%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: Swiss Franc
XAUCHF fiyatı bugün 1.51% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 2881.57 CHF ve Yüksek fiyatı olarak 2932.34 CHF aralığında işlem gördü.
Altın vs İsviçre frankı hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Altın fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUCHF haberleri
- Weekly Forex Forecast - 21th to 26th September (Charts)
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Missed the gold rush? Here's why some collectors start with silver
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
XAUCHF için alım-satım uygulamaları
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper, ALTIN ve ona bağlı döviz çiftleri (XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP) için özel olarak tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır (EA). Hem bireysel Forex yatırımcıları hem de Prop Firm profesyonelleri için uygundur. Bu EA, yüksek işlem sıklığı ve çok yönlü strateji seçenekleriyle öne çıkar. En büyük avantajı, tüm ana ALTIN bağlantılı paritelerde çoklu dövizle işlem yapabilmesidir ve bu özelliği onu değerli metaller piyasasında üst düzey bir çözüm haline getirir. Neden GoldenEdge Scalper’ı
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Dikkat! Satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin — kurulum talimatları ve öneriler için! MT5 için danışman, prop meydan okumalarını geçmek için optimize edildi. Genel Tanıtım Bu profesyonel otomatik işlem algoritması, FTMO, FundedNext, The5ers gibi şirketlerin sınavlarını geçmek isteyen trader’lar için özel olarak tasarlanmıştır. Stratejisi, ani volatilite artışlarını yakalayıp piyasa yönüne bekleyen emirler yerleştirir. Martingale, hedge veya yapay zeka kullanmaz; yal
Xendro
Subandriah
3 (2)
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Pazarlama Teklifi: Xendro'i şimdi özel indirimli fiyatı 55 ile kapın, sonraki fiyat: 75 (9/10 kopya kaldı). Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoşgeldiniz Xendro sadece bir başka uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve sürekli sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firmasıyla çalışıyor olun, bu EA man
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Bir backtest değil, gerçek bir ticaret sistemi satın alın Live Signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Bu, XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD ve XAUCNH gibi tam çiftlerle altın veya XAU ticareti yapan ilk en akıllı robottur! Her gün haberleri kontrol ediyorum ve teknik, temel ve duygusal onayı olan her fırsattan
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Kurulum Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Pazarlama Teklifi: Xendro'i şimdi özel indirimli fiyatı 55 ile kapın, sonraki fiyat: 75 (9/10 kopya kaldı). Akıllı, Yapılandırılmış, Stresiz Ticaret'e Hoşgeldiniz Xendro sadece bir başka uzman danışman değil - verimlilik, disiplin ve sürekli sonuçlar için tasarlanmış sessiz ticaret ortağınızdır. İster küçük bir hesap yönetiyor olun, ister bir prop firmasıyla çalışıyor olun, bu EA man
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
EA'nızı gerçek tick verileri ile geri test etmek mi istiyorsunuz? O zaman Real Tick Data Creator'a bakmanız yeterli. Strateji testindeki tick verileri gerçek değildir ve fiyatın gerçekte nasıl hareket ettiğini yansıtmaz, bunun yerine sadece bir simülasyondur. Ancak bu yazılım ile stratejilerinizi gerçek tick verileri üzerinde geri test edebilirsiniz. "Real Tick Data Creator", Metatrader 4 platformunu kullanan tüccarlara gerçek ve doğru tick verilerini sunmak için tasarlanmış yenilikçi bir yazıl
Günlük aralık
2881.57 2932.34
Yıllık aralık
2097.06 2932.34
- Önceki kapanış
- 2887.22
- Açılış
- 2884.05
- Satış
- 2930.77
- Alış
- 2931.07
- Düşük
- 2881.57
- Yüksek
- 2932.34
- Hacim
- 222.947 K
- Günlük değişim
- 1.51%
- Aylık değişim
- 1.08%
- 6 aylık değişim
- 13.51%
- Yıllık değişim
- 38.31%
21 Eylül, Pazar