XAUCHF: Gold vs Swiss Franc

2930.77 CHF 43.55 (1.51%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: Swiss Franc

XAUCHF fiyatı bugün 1.51% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 2881.57 CHF ve Yüksek fiyatı olarak 2932.34 CHF aralığında işlem gördü.

Altın vs İsviçre frankı hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Altın fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2881.57 2932.34
Yıllık aralık
2097.06 2932.34
Önceki kapanış
2887.22
Açılış
2884.05
Satış
2930.77
Alış
2931.07
Düşük
2881.57
Yüksek
2932.34
Hacim
222.947 K
Günlük değişim
1.51%
Aylık değişim
1.08%
6 aylık değişim
13.51%
Yıllık değişim
38.31%
21 Eylül, Pazar