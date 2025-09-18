통화 / XAUCHF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2930.77 CHF 43.55 (1.51%)
부문: 원자재 수익 통화: Swiss Franc
XAUCHF 가격이 당일 1.51%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 2881.57 CHF와 고가 2932.34 CHF로 거래되었습니다
금 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 금 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUCHF News
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Neo Energy Metals, 감사 진행 상황 및 거래 현황 업데이트
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
XAUCHF을 위한 트레이딩 애플리케이션
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper는 GOLD 및 다양한 통화쌍(XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP)을 거래하도록 설계된 강력한 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 개인 외환 거래자와 Prop Firm 전문가 모두를 위해 설계되었으며, 높은 거래 빈도와 다양한 전략 선택 기능으로 돋보입니다. 특히 GOLD 관련 주요 통화쌍을 모두 거래할 수 있는 다통화 기능은 귀금속 시장에서 최고의 솔루션입니다. GoldenEdge Scalper를 선택해야 하는 이유: • GOLD 쌍 고급 거래에 특화 • 개인 및 Prop Firm 전문가에게 적합 • 뛰어난 거래 빈도로 더 많은 기회 제공 • 다양한 거래 도구로 폭넓은 커스터마이징 가능 • GOLD 거래에 가장 적합한 EA 중 하나 핵심 기능: 정교한 기술 분석 도구 활용 낮은 손실률 유지 (10% 이하) 그리드 또는 마틴게일 전략 사용 안 함 맞춤 설정이 가능한 리스크 관리 기능 포함 빠른 시작을 위한 사전 최적화 설정 강력한 자금
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
주의: 구매 후 즉시 연락 주시면, 상세한 설치 가이드와 추천 설정을 제공해 드립니다! MT5용 어드바이저, 프로프 챌린지 통과에 최적화됨. 개요 이 전문적인 자동 거래 시스템은 FTMO, FundedNext, The5ers 등과 같은 유명 프로펌의 챌린지를 통과하고자 하는 트레이더들을 위해 설계되었습니다. 변동성이 급등하는 순간에 진입하며, 엄격한 리스크 관리로 구성되어 있고, 마틴게일, 헤지 또는 인공지능은 사용하지 않습니다. ️ 기술 사양 지원 플랫폼 MetaTrader 5 전략 유형 변동성 기반의 지연 주문 전략 진입 방식 가격이 급등할 때 방향성에 맞춘 지연 주문 리스크 관리 1개의 거래만 유지, 고정 손절, 마틴게일 및 헤지 없음 추천 리스크 비율 표준: 1%, 터보: 최대 20% 다이나믹 로트 0 = 고정 로트. 다이나믹 설정은 이미지 설명 참고 최소 입금 $200 이상 백테스트 결과 (US30) 모드 시작 자금 수익 최대 손실 위험 비율 표준
채널: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban 설정 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 런칭 프로모션: 지금 특별 할인 가격 55에 Xendro를 잡으세요, 다음 가격: 75 (복사본 9/10 남음). 스마트하고 구조화된 스트레스 없는 거래에 오신 것을 환영합니다 Xendro는 단순한 전문가 조언자가 아닙니다—효율성, 규율 및 일관된 결과를 위해 설계된 당신의 조용한 거래 파트너입니다. 작은 계좌를 확장하든 프로펌과 함께 작업하든, 이 EA는 논리 중심 거래 실행과 지능적인 자본 보호로 당신이 방향을 잃지 않도록 도와줍니다. 핵심 엔진: Xendro를 작동시키는 것 구성 요소 목적 모멘텀 엔진 가격과 거래량 모멘텀을 함께 스캔하여 주요 거래 진입 위치를 찾습니다 위험 레이어 내장된 SL, TP 및 트레일링 스톱 논리—마틴게일 없음, 그리드 없음 왜 Xendro를 사용해야 할까요? 초간단
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
백테스트가 아닌 실제 거래 시스템을 구매하세요 Live Signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다 현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은 -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! 이것은 XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD 및 XAUCNH와 같은 전체 쌍으로 금 또는 XAU를 거래하는 최초의 가장 똑똑한 로봇입니다! 매일매일 뉴스를 확인하며 기술적, 근본적, 감성적 확인이 있는 기회라면 무엇이든 활용합니다! 돈은 참을성 없는 상인의 주머니에서 환자의 주머니로 나올 것입니다! 이 시장에서 당신은 똑똑한 사람들과 경쟁하게 될 것입니다! 그들은 당신의 돈을 얻으려고 하고, 당신도 그들의 돈을 얻으려고 합니다! 가장 정확하고 적극적인 시장분석으로 최선을 다하겠습니다! 행운을 빌어 요! Highligh
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
채널: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban 설정 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 런칭 프로모션: 지금 특별 할인 가격 55에 Xendro를 잡으세요, 다음 가격: 75 (복사본 9/10 남음). 스마트하고 구조화된 스트레스 없는 거래에 오신 것을 환영합니다 Xendro는 단순한 전문가 조언자가 아닙니다—효율성, 규율 및 일관된 결과를 위해 설계된 당신의 조용한 거래 파트너입니다. 작은 계좌를 확장하든 프로펌과 함께 작업하든, 이 EA는 논리 중심 거래 실행과 지능적인 자본 보호로 당신이 방향을 잃지 않도록 도와줍니다. 핵심 엔진: Xendro를 작동시키는 것 구성 요소 목적 모멘텀 엔진 가격과 거래량 모멘텀을 함께 스캔하여 주요 거래 진입 위치를 찾습니다 위험 레이어 내장된 SL, TP 및 트레일링 스톱 논리—마틴게일 없음, 그리드 없음 왜 Xendro를 사용해야 할까요? 초간단
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
EA를 실제 틱 데이터로 백테스트하고 싶으신가요? 그렇다면 Real Tick Data Creator를 사용해보세요. 전략 테스터의 틱 데이터는 실제 데이터가 아니며, 가격이 실제로 어떻게 움직였는지를 반영하지 않고, 단순히 시뮬레이션일 뿐입니다. 그러나 이 소프트웨어를 사용하면 실제 틱 데이터로 전략을 백테스트할 수 있습니다. "Real Tick Data Creator"는 Metatrader 4 플랫폼을 사용하는 트레이더들에게 정확하고 신뢰할 수 있는 틱 데이터를 제공하기 위해 설계된 혁신적인 소프트웨어입니다. 이 강력한 도구를 사용하면 라이브 시장 조건에서 기록된 실제 틱 데이터를 생성하여 트레이딩 전략의 포괄적인 테스트를 최대한 정밀하게 수행할 수 있습니다. Real Tick Data Creator는 트레이더들이 철저한 백테스트와 분석을 수행할 수 있도록 필요한 도구를 제공하여 더 나은 거래 결정을 내리고 금융 시장에서 더 큰 성공을 이루도록 돕습니다. 정확성, 사용자 정의 가
일일 변동 비율
2881.57 2932.34
년간 변동
2097.06 2932.34
- 이전 종가
- 2887.22
- 시가
- 2884.05
- Bid
- 2930.77
- Ask
- 2931.07
- 저가
- 2881.57
- 고가
- 2932.34
- 볼륨
- 222.947 K
- 일일 변동
- 1.51%
- 월 변동
- 1.08%
- 6개월 변동
- 13.51%
- 년간 변동율
- 38.31%
20 9월, 토요일