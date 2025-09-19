Währungen / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2929.72 CHF 42.50 (1.47%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Preis von XAUCHF hat sich heute um 1.47% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei2881.57 CHF bis zum Hoch von 2930.74 CHF gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Gold vs Schweizer Franken. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Gold-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XAUCHF News
- Gold erholt sich über 3.670 USD, da Käufer bei Rücksetzern trotz festem US-Dollar eintreten
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Neo Energy Metals: Fortschritte bei der Wirtschaftsprüfung und angestrebte Wiederaufnahme des Handels
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Fed bremst Gold-Rally – Chance für Investoren? – Video
- Gold stabilisiert sich aufgrund der Fed-Aussichten, die Stärke des US-Dollars begrenzt Gewinne
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Perpetua Resources erhält Baufreigabe für Stibnite-Goldprojekt
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold gewinnt wieder an positiver Zugkraft, da geopolitische Spannungen die Nachfrage stützen
- Goldpreis in Indien: Kurse am 19. September
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Goldpreis-Prognose: XAU/USD sinkt unter 3.650 USD wegen stärkerem US-Dollar und Gewinnmitnahmen
Handelsanwendungen für XAUCHF
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit GOLD und seinen verschiedenen Währungspaaren entwickelt wurde – darunter XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Er richtet sich an sowohl Einzelhändler im Forex-Markt als auch professionelle Prop-Trader. Dieser EA zeichnet sich durch seine hohe Handelsfrequenz und flexible Strategieoptionen aus. Seine größte Stärke liegt im Multicurrency-Handel mit allen wichtigen GOLD-Paaren – eine erstklassige Lösung für Edelmeta
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Achtung! Bitte kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um detaillierte Anleitungen und professionelle Empfehlungen zu erhalten! Berater für MT5, optimiert für das Bestehen von Prop-Trading-Herausforderungen. Übersicht Dieser professionelle Handelsalgorithmus wurde speziell entwickelt, um Trader beim Bestehen von Challenges führender Prop-Firmen wie FTMO, FundedNext, The5ers und anderen zu unterstützen. Die Strategie basiert auf der Erkennung plötzlicher Marktvolatilität, arbeitet o
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Einrichtungsanleitung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Einführungsangebot: Greifen Sie jetzt auf Xendro zu einem Sonderpreis von 55 zu, nächster Preis: 75 (9/10 Kopien übrig). Willkommen bei Smart, Strukturiertem, Stressfreiem Trading Xendro ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelspartner, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein kleines Konto aufbauen o
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Ein neuer und leistungsfähiger XAU EA, mit einer noch nie dagewesenen Methode, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD können ihn alle nutzen . Dies ist meine beste Arbeit über XAU. Viele Menschen handeln gerne mit XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrung und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Produkten entwickelt. Unter ihnen empfehle ich am meisten die Kombination von XAUUSD, XAUJPY und XAUCHF. Si
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Kaufen Sie keinen Backtest, sondern ein echtes Handelssystem Live Signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Dies ist der erste intelligenteste Roboter, der Gold oder XAU mit vollständigen Paaren wie XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD und XAUCNH handelt! Ich überprüfe jeden T
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter ist ein vollautomatisches, offenes und Multi-Währungssystem für den Handel mit XAU. Verwenden Sie kein Grid oder Martingale. Standardeinstellungen für ein Diagramm XAUUSD m15. Jeder Handel hat einen festen SL und virtuelle Gewinnverfolgung. Das System arbeitet auf einem XAUUSD m15 Chart. Der Algorithmus handelt in der abendlichen Ruhezeit nach 22:00 Uhr. Gold Multi Hunter ist in der Lage, gleichzeitig auf 5 Währungspaaren XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF zu handeln .
Xendro MT4
Subandriah
Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Einrichtungsanleitung: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Einführungsangebot: Greifen Sie jetzt auf Xendro zu einem Sonderpreis von 55 zu, nächster Preis: 75 (9/10 Kopien übrig). Willkommen bei Smart, Strukturiertem, Stressfreiem Trading Xendro ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor – es ist Ihr stiller Handelspartner, der für Effizienz, Disziplin und konsistente Ergebnisse entwickelt wurde. Egal, ob Sie ein kleines Konto aufbauen o
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Möchten Sie Ihr EA mit echten Tick-Daten backtesten? Dann ist Real Tick Data Creator genau das Richtige für Sie. Die Tick-Daten im Strategietester sind nicht echt und spiegeln nicht wider, wie sich der Preis tatsächlich bewegt hat, sondern sind lediglich eine Simulation. Mit dieser Software können Sie jedoch Ihre Strategien mit echten Tick-Daten backtesten. "Real Tick Data Creator" ist eine innovative Software, die entwickelt wurde, um Händlern, die die Metatrader 4-Plattform nutzen, genaue und
Tagesspanne
2881.57 2930.74
Jahresspanne
2097.06 2931.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 2887.22
- Eröffnung
- 2884.05
- Bid
- 2929.72
- Ask
- 2930.02
- Tief
- 2881.57
- Hoch
- 2930.74
- Volumen
- 212.525 K
- Tagesänderung
- 1.47%
- Monatsänderung
- 1.04%
- 6-Monatsänderung
- 13.46%
- Jahresänderung
- 38.26%
19 September, Freitag