Valute / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2930.77 CHF 43.55 (1.51%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: Swiss Franc
Il prezzo di XAUCHF ha avuto una variazione del 1.51% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 2881.57 CHF e ad un massimo di 2932.34 CHF.
Segui le dinamiche di Oro vs Franco Svizzero. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Oro sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Applicazioni di Trading per XAUCHF
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper è un potente Expert Advisor (EA) progettato per il trading dell’ORO e dei suoi vari cross valutari — inclusi XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Ideale sia per i trader individuali che per i professionisti delle Prop Firm, questo EA si distingue per la sua elevata frequenza di trading e la flessibilità strategica. La sua forza principale è il trading multi-valuta con tutte le coppie legate all’oro, rendendolo una delle soluzioni più complete per il mercato dei metalli preziosi. Perché sce
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Attenzione! Contattami subito dopo l’acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e consigli personalizzati! Consulente per MT5, ottimizzato per il superamento delle sfide di prop trading. Descrizione generale Questo sistema di trading automatizzato professionale è progettato per aiutare i trader a superare le valutazioni di prop firm come FTMO, FundedNext, The5ers e molte altre. Basato su una strategia che intercetta impulsi di volatilità, adotta una gestione del rischio rigorosa e no
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Acquista non un backtest, ma un vero sistema di trading Live Signal Questo prezzo è temporaneo per la durata della promozione e verrà aumentato a breve Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale, il prezzo successivo è -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Questo è il primo robot più intelligente che scambia oro o XAU con coppie complete come XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD e XAUCNH! Controllo le notizie ogni giorno e approfitto di ogn
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
Canale: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guida all'Impostazione: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offerta di Lancio: Prendi Xendro ora a un prezzo scontato speciale 55, prossimo prezzo: 75 (9/10 copie rimaste). Benvenuto in Trading Intelligente, Strutturato e Senza Stress Xendro non è solo un altro advisor esperto, è il tuo partner di trading silenzioso progettato per efficienza, disciplina e risultati consistenti. Che tu stia espandendo un piccolo conto o lavorando con un
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Stai cercando di fare il backtesting del tuo EA con dati reali di tick? Non cercare oltre, Real Tick Data Creator è la soluzione. I dati di tick nel tester di strategia non sono reali e non riflettono come il prezzo si è realmente mosso, ma sono solo una simulazione. Ma con questo software puoi fare il backtesting delle tue strategie con dati reali di tick. "Real Tick Data Creator" è un innovativo software progettato per fornire ai trader che utilizzano la piattaforma Metatrader 4 dati di tick
Intervallo Giornaliero
2881.57 2932.34
Intervallo Annuale
2097.06 2932.34
- Chiusura Precedente
- 2887.22
- Apertura
- 2884.05
- Bid
- 2930.77
- Ask
- 2931.07
- Minimo
- 2881.57
- Massimo
- 2932.34
- Volume
- 222.947 K
- Variazione giornaliera
- 1.51%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 13.51%
- Variazione Annuale
- 38.31%
21 settembre, domenica