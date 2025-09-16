КотировкиРазделы
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc

2890.87 CHF 7.49 (0.26%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Swiss Franc

Стоимость XAUCHF за сегодня изменилась на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2879.40 CHF, а максимальная — 2904.78 CHF.

Следите за динамикой цен на Золото в Швейцарских франках. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
Эксперты
GoldenEdge Scalper   — это мощный торговый советник (EA), предназначенный для торговли золотом и связанными валютными парами, включая XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Разработан как для частных трейдеров, так и для профессионалов Prop Firm. Отличается высокой частотой сделок и гибкостью в выборе стратегий. Основная сила — многовалютная торговля на всех основных парах, связанных с золотом, делая его лучшим решением для торговли драгоценными металлами. Почему выбирают GoldenEdge Scalper: • Ориентирован на
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить подробные инструкции и рекомендации! Советник для MT5, оптимизированный под прохождение проп-челленджей. Общее описание Это профессиональный торговый алгоритм, разработанный специально для успешного прохождения проп-фирм, таких как FTMO, FundedNext, The5ers и др. Стратегия основана на импульсах волатильности и строго контролируемом управлении рисками. ️ Технические характеристики Платформы MetaTrader 5 Тип стратегии Импул
Xendro
Subandriah
3 (2)
Эксперты
Канал:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Руководство по настройке:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Предложение при запуске: Получите Xendro сейчас по специальной цене со скидкой 55, следующая цена: 75 (осталось 9/10 копий). Добро пожаловать в умную, структурированную и безстрессовую торговлю Xendro — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь то работа с маленьким счетом
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Эксперты
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method,   XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it   . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Эксперты
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему     Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена.  По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI   Hey, I'm GoldPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует золотом или XAU на всех парах, такими как XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD и XAUCNH! Я проверяю новости каждый божий день и использую любую возможность
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Эксперты
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15.    Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
Эксперты
Канал:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Руководство по настройке:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Предложение при запуске: Получите Xendro сейчас по специальной цене со скидкой 55, следующая цена: 75 (осталось 9/10 копий). Добро пожаловать в умную, структурированную и безстрессовую торговлю Xendro — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь то работа с маленьким счетом
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Утилиты
Ищете возможность провести обратное тестирование вашего советника на реальных исторических данных тиков? Тогда обратитесь к Real Tick Data Creator. Данные о тиках на стратегическом тестере не являются реальными и не отражают, как на самом деле двигалась цена, это всего лишь симуляция. Но с помощью этого программного обеспечения вы сможете проводить тестирование своих стратегий на реальных данных о тиках. "Real Tick Data Creator" - это инновационное программное обеспечение, разработанное для обе
Дневной диапазон
2879.40 2904.78
Годовой диапазон
2097.06 2931.04
Предыдущее закрытие
2898.36
Open
2899.25
Bid
2890.87
Ask
2891.17
Low
2879.40
High
2904.78
Объем
117.820 K
Дневное изменение
-0.26%
Месячное изменение
-0.30%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
36.42%
17 сентября, среда