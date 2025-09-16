Валюты / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2890.87 CHF 7.49 (0.26%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Swiss Franc
Стоимость XAUCHF за сегодня изменилась на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2879.40 CHF, а максимальная — 2904.78 CHF.
Следите за динамикой цен на Золото в Швейцарских франках. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XAUCHF
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Slips From Record High Before Fed’s Rate Decision
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Chinese investors are retreating from record-setting gold for booming equities
- Morning Bid: Finally, the Fed
- Tens of thousands protest Dundee’s Ecuador mine project near key water reserve
- Morgan Stanley CIO favors 60/20/20 portfolio strategy with gold as inflation hedge
- Trading Day: Fed clock tick-tock
- Растущий оптимизм на фондовом рынке США и золото: мнение Macquarie
- Gold hits record high of 3,703 ahead of Fed decision
- Why investors are on high alert for any signs of political interference in this week’s Fed decision
- Record-setting gold is having its best year since the 1970s
- FTSE 100 falls as investors await UK, US central bank meetings
- TSX futures edge lower as Bank of Canada and Fed policy decisions loom large
- Fund managers are ramping up on stocks — and finding them overvalued
- Morning Bid: Dollar takes Fed heat
- This hedge fund smells blood in the water and is launching a short-selling strategy to capitalize
Торговые приложения для XAUCHF
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper — это мощный торговый советник (EA), предназначенный для торговли золотом и связанными валютными парами, включая XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Разработан как для частных трейдеров, так и для профессионалов Prop Firm. Отличается высокой частотой сделок и гибкостью в выборе стратегий. Основная сила — многовалютная торговля на всех основных парах, связанных с золотом, делая его лучшим решением для торговли драгоценными металлами. Почему выбирают GoldenEdge Scalper: • Ориентирован на
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить подробные инструкции и рекомендации! Советник для MT5, оптимизированный под прохождение проп-челленджей. Общее описание Это профессиональный торговый алгоритм, разработанный специально для успешного прохождения проп-фирм, таких как FTMO, FundedNext, The5ers и др. Стратегия основана на импульсах волатильности и строго контролируемом управлении рисками. ️ Технические характеристики Платформы MetaTrader 5 Тип стратегии Импул
Канал: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Предложение при запуске: Получите Xendro сейчас по специальной цене со скидкой 55, следующая цена: 75 (осталось 9/10 копий). Добро пожаловать в умную, структурированную и безстрессовую торговлю Xendro — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь то работа с маленьким счетом
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Покупайте не бэктест, а настоящую торговую систему Live Signal Эта цена является временной на время акции и в ближайшее время будет повышена. По текущей цене осталось всего несколько экземпляров, следующая цена -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Это первый умнейший робот, который торгует золотом или XAU на всех парах, такими как XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD и XAUCNH! Я проверяю новости каждый божий день и использую любую возможность
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
Канал: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Руководство по настройке: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Предложение при запуске: Получите Xendro сейчас по специальной цене со скидкой 55, следующая цена: 75 (осталось 9/10 копий). Добро пожаловать в умную, структурированную и безстрессовую торговлю Xendro — это не просто еще один экспертный советник, это ваш тихий торговый партнер, созданный для эффективности, дисциплины и стабильных результатов. Будь то работа с маленьким счетом
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Ищете возможность провести обратное тестирование вашего советника на реальных исторических данных тиков? Тогда обратитесь к Real Tick Data Creator. Данные о тиках на стратегическом тестере не являются реальными и не отражают, как на самом деле двигалась цена, это всего лишь симуляция. Но с помощью этого программного обеспечения вы сможете проводить тестирование своих стратегий на реальных данных о тиках. "Real Tick Data Creator" - это инновационное программное обеспечение, разработанное для обе
Дневной диапазон
2879.40 2904.78
Годовой диапазон
2097.06 2931.04
- Предыдущее закрытие
- 2898.36
- Open
- 2899.25
- Bid
- 2890.87
- Ask
- 2891.17
- Low
- 2879.40
- High
- 2904.78
- Объем
- 117.820 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -0.30%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 36.42%
17 сентября, среда