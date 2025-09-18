Devises / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2930.77 CHF 43.55 (1.51%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Swiss Franc
Le cours de XAUCHF a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 2881.57 CHF et à un maximum de 2932.34 CHF.
Suivez la dynamique de Or vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUCHF Nouvelles
- Gen Z fell in love with high-yield cash savings. The Fed just crashed the party.
- Missed the gold rush? Here's why some collectors start with silver
- A growing chorus of Wall Street icons has a message for investors: buy gold
- Opinion: What Trump’s bitcoin binge really says to Americans about their money
- Gold steadies on Fed outlook, US Dollar strength caps gains
- UBS makes positive revisions to base metals forecasts
- Virtually no Gold exports from Switzerland to the US in August – Commerzbank
- London stocks set for weekly decline as investors weigh central bank moves
- TSX futures inch lower after index logs fresh record close
- How Tesla’s metamorphosis may see its stock surge to $3,000 in just 10 years
- Gold is worth more than ever. A metals dealer shares 3 tips to keep your stack safe.
- Gold Forecast Today 19/09: Bullish Trend Intact (Chart)
- Gold rally supports gains in London-listed miners
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
Applications de Trading pour XAUCHF
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper est un conseiller expert (EA) puissant, conçu pour le trading de l’OR et de ses paires de devises associées — incluant XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Conçu pour les traders Forex individuels comme pour les professionnels de Prop Firm, cet EA se distingue par sa fréquence de trading élevée et sa flexibilité stratégique. Son principal atout réside dans sa capacité à gérer plusieurs devises liées à l’or, en faisant une solution de premier plan pour les marchés des métaux précieux. Pourq
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
Attention ! Contactez-moi immédiatement après votre achat pour recevoir les instructions détaillées et mes recommandations professionnelles. Conseiller pour MT5, optimisé pour la réussite des défis de trading propriétaire. Présentation générale Cet algorithme de trading professionnel a été conçu pour aider les traders à réussir les évaluations de sociétés de financement telles que FTMO, FundedNext, The5ers et bien d’autres. Il fonctionne sur la base des impulsions de volatilité et d'un
Canal : https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guide d'installation : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offre de lancement : Obtenez Xendro maintenant à un prix spécial réduit 55, prochain prix : 75 (9/10 exemplaires restants). Bienvenue dans le trading intelligent, structuré, sans stress Xendro n'est pas juste un autre conseiller expert - c'est votre partenaire commercial silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous soyez en train de dév
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système de trading Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Il s'agit du premier robot le plus intelligent qui négocie de l'or ou du XAU avec des paires complètes comme XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD et XAUCNH ! Je regarde l’act
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
Canal : https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guide d'installation : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Offre de lancement : Obtenez Xendro maintenant à un prix spécial réduit 55, prochain prix : 75 (9/10 exemplaires restants). Bienvenue dans le trading intelligent, structuré, sans stress Xendro n'est pas juste un autre conseiller expert - c'est votre partenaire commercial silencieux conçu pour l'efficacité, la discipline et des résultats cohérents. Que vous soyez en train de dév
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Vous cherchez à backtester votre EA avec des données de ticks réelles ? Ne cherchez pas plus loin que Real Tick Data Creator. Les données de ticks sur le testeur de stratégie ne sont pas réelles et ne reflètent pas comment le prix s'est réellement déplacé, mais sont plutôt une simulation. Mais avec ce logiciel, vous pouvez backtester vos stratégies avec de vraies données de ticks. "Real Tick Data Creator" est un logiciel innovant conçu pour fournir aux traders utilisant la plateforme Metatrader
Range quotidien
2881.57 2932.34
Range Annuel
2097.06 2932.34
- Clôture Précédente
- 2887.22
- Ouverture
- 2884.05
- Bid
- 2930.77
- Ask
- 2931.07
- Plus Bas
- 2881.57
- Plus Haut
- 2932.34
- Volume
- 222.947 K
- Changement quotidien
- 1.51%
- Changement Mensuel
- 1.08%
- Changement à 6 Mois
- 13.51%
- Changement Annuel
- 38.31%
20 septembre, samedi