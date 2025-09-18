Le cours de XAUCHF a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 2881.57 CHF et à un maximum de 2932.34 CHF.

Suivez la dynamique de Or vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.