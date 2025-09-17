通貨 / XAUCHF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2906.28 CHF 19.06 (0.66%)
セクター: コモディティ 利益通貨: Swiss Franc
XAUCHFの価格は、本日0.66%変化しました。日中は、2881.57CHFの安値と2908.65CHFの高値で取引されました。
金vsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、金価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAUCHF News
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Gold price in India: Rates on September 19
- Gold regains positive traction as geopolitical tensions support demand
- Gold Holds Decline as Rate-Cut Caution From Powell Saps Demand
- Zijin Gold launches $3.2 billion Hong Kong IPO, city’s largest in 2025
- Gold Price Forecast: XAU/USD edges lower below $3,650 on stronger US Dollar, profit-taking
- Zijin Gold Seeks $3.2 Billion in World’s Biggest IPO Since May
- Trading Day: Fed cuts, world stocks rip
- Opinion: The Fed has no problem with rate cuts — and neither does the stock market
- Baker Hughes rig count and CFTC data in focus for Friday
- Gold declines after strong US data offsets Fed rate cut
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Gold Analysis 18/09: Are We Preparing to Buy Again? (Chart)
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
XAUCHFの取引アプリ
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper は、金（GOLD）とその通貨ペア（XAUUSD、XAUEUR, XAUGBP) 向けに設計された強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。個人のFXトレーダーやProp Firmのプロ向けに開発されており、高頻度取引と柔軟な戦略選択に優れています。特に複数の金関連通貨ペアに対応している点が最大の強みで、貴金属市場における一流のソリューションです。 GoldenEdge Scalper を選ぶ理由： • 金ペアに特化した高度な取引 • 個人およびプロのProp Firmトレーダーに適応 • 優れた取引頻度でチャンスを増加 • 多様な取引ツールで幅広いカスタマイズが可能 • 金取引における最高クラスのEA 主な機能： 高度なテクニカル分析ツールを活用 ドローダウンは10%以下に維持 グリッドやマーチンゲール戦略を使用しない 柔軟なリスク管理オプションを搭載 事前に最適化された設定で即利用可能 資金を守る強力なプロテクション 戦略の特徴： • スマートデータ分析：独自のインジケーターで市場データを深く分析 • 適応型の取引ロジック：市場の変化にリア
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
重要！ 購入後はすぐにご連絡ください。詳しい設定手順と推奨事項をお送りします！ MT5のアドバイザー、プロップチャレンジの達成向けに最適化。 概要 このプロフェッショナルな自動売買システムは、FTMO、FundedNext、The5ersなどのプロップファームチャレンジの合格を支援するために設計されました。急激なボラティリティの動きを検知し、論理的で安全なリスク管理によりポジションを取ります。マーチンゲール、ヘッジ、AIは一切使用しません。 ️ 技術仕様 対応プラットフォーム MetaTrader 5 戦略タイプ ボラティリティの急変に基づくブレイクアウト戦略 エントリー方法 インパルス方向への指値注文 リスク管理 常に1ポジションのみ。固定ストップロス。ナンピン・ヘッジなし 推奨リスク 標準モード：1%、ターボモード：最大20% ダイナミックロット 0 = 固定ロット。動的ロットを有効にするには付属のガイドを参照 最低資金 $200 から バックテスト結果（US30） モード 初期資金 利益 最大ドローダウン リスク 標準 $1,000 $10,928（+1
チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban セットアップガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 ローンチオファー: 今すぐ特別割引価格 55 で Xendro を手に入れましょう、次の価格: 75 (残り9/10部)。 スマートで構造化されたストレスのないトレーディングへようこそ Xendro は単なる別のエキスパートアドバイザーではありません—それは効率、規律、そして一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小さなアカウントをスケーリングする場合でも、プロップファームで作業する場合でも、このEAは論理駆動の取引実行とインテリジェントな資本保護であなたが軌道を維持するのを支援します。 コアエンジン: Xendro の動力源 コンポーネント 目的 モメンタムエンジン 価格とボリュームのモメンタムを一緒にスキャンして最適な取引エントリーを見つけます リスクレイヤー 組み込みのSL, TP, およびトレーリングストップロジック—マーチンゲール
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
A new and more powerful XAU EA, using an unprecedented method, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD can all use it . This is my best work on XAU. Many people like to trade XAUUSD, and I am no exception. After accumulating some trading experience and hard work, I made this EA specifically for trading all XAU-related products. Among them, I most recommend the combination of XAUUSD, XAUJPY, and XAUCHF. Signal display and discussion group: If you don't know how to set parameters or have an
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
バックテストではなく、実際の取引システムを購入してください。 Live Signal この価格はプロモーション期間中の一時的なもので、間もなく値上げされます 現在の価格では残りわずかです。次の価格は -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! これは、XAUUSD、XAUEUR、XAUGBP、XAUAUD、XAUJPY、XAUCHF、XAUSGD、XAUCNH などの完全なペアで金または XAU を取引する最初の最もスマートなロボットです。 私は毎日ニュースをチェックし、技術的、基本的、感情的な裏付けが得られる機会はすべて利用します。せっかちなトレーダーのポケットから患者のポケットにお金が落ちます！ この市場では、賢い人々と競争することになります。彼らはあなたのお金を手に入れようとしており、あなたも彼らのお金を手に入れようとしています。最も正確で積極的な市場分析を使って、頑張ります！あなたの幸運を祈ります！ Highlights: シンプルで使いやすい：各シンボルチャート（XAUUSD、
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban セットアップガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 ローンチオファー: 今すぐ特別割引価格 55 で Xendro を手に入れましょう、次の価格: 75 (残り9/10部)。 スマートで構造化されたストレスのないトレーディングへようこそ Xendro は単なる別のエキスパートアドバイザーではありません—それは効率、規律、そして一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小さなアカウントをスケーリングする場合でも、プロップファームで作業する場合でも、このEAは論理駆動の取引実行とインテリジェントな資本保護であなたが軌道を維持するのを支援します。 コアエンジン: Xendro の動力源 コンポーネント 目的 モメンタムエンジン 価格とボリュームのモメンタムを一緒にスキャンして最適な取引エントリーを見つけます リスクレイヤー 組み込みのSL, TP, およびトレーリングストップロジック—マーチンゲール
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
EAを実際のティックデータでバックテストしたいですか？それなら、Real Tick Data Creator が最適です。ストラテジーテスターのティックデータは実際のものではなく、価格の実際の動きを反映していません。代わりにシミュレーションです。しかし、このソフトウェアを使えば、実際のティックデータで戦略をバックテストすることができます。 「Real Tick Data Creator」は、Metatrader 4 プラットフォームを使用するトレーダーに、正確で本物のティックデータを提供するために設計された革新的なソフトウェアです。この強力なツールを使用すると、ライブ市場の状況から記録された実際のティックデータを生成することができ、トレーディング戦略の包括的なテストを最高の精度で行うことができます。 Real Tick Data Creator は、トレーダーが徹底的なバックテストと分析を行うために必要なツールを提供し、より情報を元にしたトレードの決定を行い、金融市場でより大きな成功を収めるための支援をします。その精度、カスタマイズ性、使いやすさへのコミットメントにより、Real T
1日のレンジ
2881.57 2908.65
1年のレンジ
2097.06 2931.04
- 以前の終値
- 2887.22
- 始値
- 2884.05
- 買値
- 2906.28
- 買値
- 2906.58
- 安値
- 2881.57
- 高値
- 2908.65
- 出来高
- 103.062 K
- 1日の変化
- 0.66%
- 1ヶ月の変化
- 0.23%
- 6ヶ月の変化
- 12.56%
- 1年の変化
- 37.15%
19 9月, 金曜日