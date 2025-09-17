XAUCHFの価格は、本日0.66%変化しました。日中は、2881.57CHFの安値と2908.65CHFの高値で取引されました。

金vsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、金価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。