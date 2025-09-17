Moedas / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2887.22 CHF 0.38 (0.01%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do XAUCHF para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2875.01 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 2900.96 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em francos suíços. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2875.01 2900.96
Faixa anual
2097.06 2931.04
- Fechamento anterior
- 2886.84
- Open
- 2883.03
- Bid
- 2887.22
- Ask
- 2887.52
- Low
- 2875.01
- High
- 2900.96
- Volume
- 233.065 K
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- -0.43%
- Mudança de 6 meses
- 11.82%
- Mudança anual
- 36.25%
18 setembro, quinta-feira