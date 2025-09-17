CotaçõesSeções
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc

2887.22 CHF 0.38 (0.01%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Swiss Franc

A taxa do XAUCHF para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2875.01 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 2900.96 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em francos suíços. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
2875.01 2900.96
Faixa anual
2097.06 2931.04
Fechamento anterior
2886.84
Open
2883.03
Bid
2887.22
Ask
2887.52
Low
2875.01
High
2900.96
Volume
233.065 K
Mudança diária
0.01%
Mudança mensal
-0.43%
Mudança de 6 meses
11.82%
Mudança anual
36.25%
