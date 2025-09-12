Dövizler / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
65.274 AUD 2.064 (3.27%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: Australian Dollar
XAGAUD fiyatı bugün 3.27% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 63.008 AUD ve Yüksek fiyatı olarak 65.348 AUD aralığında işlem gördü.
Gümüş vs Avustralya doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Gümüş fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XAGAUD haberleri
Günlük aralık
63.008 65.348
Yıllık aralık
44.756 65.348
- Önceki kapanış
- 63.210
- Açılış
- 63.224
- Satış
- 65.274
- Alış
- 65.304
- Düşük
- 63.008
- Yüksek
- 65.348
- Hacim
- 52.762 K
- Günlük değişim
- 3.27%
- Aylık değişim
- 7.60%
- 6 aylık değişim
- 19.65%
- Yıllık değişim
- 44.94%
21 Eylül, Pazar