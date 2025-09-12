FiyatlarBölümler
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

65.274 AUD 2.064 (3.27%)
Sektör: Emtialar Kâr para birimi: Australian Dollar

XAGAUD fiyatı bugün 3.27% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 63.008 AUD ve Yüksek fiyatı olarak 65.348 AUD aralığında işlem gördü.

Gümüş vs Avustralya doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Gümüş fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.008 65.348
Yıllık aralık
44.756 65.348
Önceki kapanış
63.210
Açılış
63.224
Satış
65.274
Alış
65.304
Düşük
63.008
Yüksek
65.348
Hacim
52.762 K
Günlük değişim
3.27%
Aylık değişim
7.60%
6 aylık değişim
19.65%
Yıllık değişim
44.94%
