XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
63.248 AUD 0.633 (1.01%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Australian Dollar
A taxa do XAGAUD para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.260 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 63.299 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em dólares australianos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
62.260 63.299
Faixa anual
44.756 64.356
- Fechamento anterior
- 62.615
- Open
- 62.544
- Bid
- 63.248
- Ask
- 63.278
- Low
- 62.260
- High
- 63.299
- Volume
- 60.838 K
- Mudança diária
- 1.01%
- Mudança mensal
- 4.26%
- Mudança de 6 meses
- 15.94%
- Mudança anual
- 40.44%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
- Atu.
- -5.4 mil
- Projeç.
- 24.4 mil
- Prév.
- 26.5 mil
01:30
AUD
- Atu.
- -40.9 mil
- Projeç.
- Prév.
- 63.6 mil
01:30
AUD
- Atu.
- 4.2%
- Projeç.
- 4.2%
- Prév.
- 4.2%