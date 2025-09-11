CotaçõesSeções
Moedas / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

63.248 AUD 0.633 (1.01%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Australian Dollar

A taxa do XAGAUD para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 62.260 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 63.299 %ProfitCurrency%.

Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Prata em dólares australianos. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Prata mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Faixa diária
62.260 63.299
Faixa anual
44.756 64.356
Fechamento anterior
62.615
Open
62.544
Bid
63.248
Ask
63.278
Low
62.260
High
63.299
Volume
60.838 K
Mudança diária
1.01%
Mudança mensal
4.26%
Mudança de 6 meses
15.94%
Mudança anual
40.44%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
Variação no Emprego
Atu.
-5.4 mil
Projeç.
24.4 mil
Prév.
26.5 mil
01:30
AUD
Variação no Emprego em Tempo Integral
Atu.
-40.9 mil
Projeç.
Prév.
63.6 mil
01:30
AUD
Taxa de Desemprego
Atu.
4.2%
Projeç.
4.2%
Prév.
4.2%