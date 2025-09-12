QuotazioniSezioni
Valute / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

65.274 AUD 2.064 (3.27%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: Australian Dollar

Il prezzo di XAGAUD ha avuto una variazione del 3.27% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 63.008 AUD e ad un massimo di 65.348 AUD.

Segui le dinamiche di Argento vs Dollaro Australiano. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Argento sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
63.008 65.348
Intervallo Annuale
44.756 65.348
Chiusura Precedente
63.210
Apertura
63.224
Bid
65.274
Ask
65.304
Minimo
63.008
Massimo
65.348
Volume
52.762 K
Variazione giornaliera
3.27%
Variazione Mensile
7.60%
Variazione Semestrale
19.65%
Variazione Annuale
44.94%
