Valute / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
65.274 AUD 2.064 (3.27%)
Settore: Materie prime Valuta di profitto: Australian Dollar
Il prezzo di XAGAUD ha avuto una variazione del 3.27% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 63.008 AUD e ad un massimo di 65.348 AUD.
Segui le dinamiche di Argento vs Dollaro Australiano. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Argento sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAGAUD News
Intervallo Giornaliero
63.008 65.348
Intervallo Annuale
44.756 65.348
- Chiusura Precedente
- 63.210
- Apertura
- 63.224
- Bid
- 65.274
- Ask
- 65.304
- Minimo
- 63.008
- Massimo
- 65.348
- Volume
- 52.762 K
- Variazione giornaliera
- 3.27%
- Variazione Mensile
- 7.60%
- Variazione Semestrale
- 19.65%
- Variazione Annuale
- 44.94%
21 settembre, domenica